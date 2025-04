POLÍCIA

Adolescente de 16 anos desaparecida em Camaçari é localizada no Rio de Janeiro

Menina estava desaparecida desde o dia 15 de março

Uma adolescente de 16 anos, que estava desaparecida desde o dia 15 de março, foi localizada no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ela teria saído do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), com destino à comunidade da Rocinha, e ficou hospedada na região do Catete. >