OPORTUNIDADE

Leilão de veículos conservados da Transalvador terá lances a partir de R$ 100; confira

Evento acontecerá nesta quarta-feira (9), a partir das 11h

As informações sobre o leilão constam na edição do dia 7 de abril do Diário Oficial do Município. Os pagamentos deverão ser efetuados através de PIX ou TED, definido pelo leiloeiro e informado aos arrematantes, no ato da arrematação. A nota fiscal só será emitida após compensação bancaria dos mesmos.>