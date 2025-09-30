Acidente deixa um ferido e trânsito congestionado na Avenida Bonocô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:34
Um motociclista ficou ferido após cair da moto que conduzia na Avenida Bonocô, em Salvador, na manhã desta terça-feira (30). Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos da vítima.
De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito está congestionado na Avenida Bonocô, sentido Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). A via já foi liberada.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estiveram no local.