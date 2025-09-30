Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acidente deixa um ferido e trânsito congestionado na Avenida Bonocô

Informações foram confirmadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:34

Acidente na Av. Bonocô
Acidente na Av. Bonocô Crédito: Transalvador

Um motociclista ficou ferido após cair da moto que conduzia na Avenida Bonocô, em Salvador, na manhã desta terça-feira (30). Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos da vítima. 

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito está congestionado na Avenida Bonocô, sentido Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). A via já foi liberada. 

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e estiveram no local. 

Leia mais

Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Mais recentes

Imagem - Motorista passa mal, perde controle do carro e atropela três pessoas na Bahia

Motorista passa mal, perde controle do carro e atropela três pessoas na Bahia
Imagem - Homem é encontrado morto em Salvador enrolado em fita adesiva e com tiros na cabeça

Homem é encontrado morto em Salvador enrolado em fita adesiva e com tiros na cabeça
Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador
01

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
02

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
03

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las