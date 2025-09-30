SALVADOR

Acidente deixa um ferido e trânsito congestionado na Avenida Bonocô

Informações foram confirmadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:34

Acidente na Av. Bonocô Crédito: Transalvador

Um motociclista ficou ferido após cair da moto que conduzia na Avenida Bonocô, em Salvador, na manhã desta terça-feira (30). Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos da vítima.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito está congestionado na Avenida Bonocô, sentido Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM). A via já foi liberada.