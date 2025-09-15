CODESAL

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou informou meteorológico nesta segunda-feira (15)

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:14

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A atuação de ventos úmidos vindos do oceano favorecerá a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas em Salvador nesta semana. Entretanto, a chegada de uma massa de ar quente e seco deverá manter o tempo estável no restante dos dias. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C desde esta segunda-feira (15) até a próxima sexta (19).

Na quarta-feira (28), a previsão é de céu aberto, com 30% de chance de chuva, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para quinta-feira (18) e sexta-feira (19), é previsto céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.

