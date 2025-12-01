Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo federal reduz tarifa e conta de luz vai ficar mais barata em dezembro

Consumidor deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 KW/h consumidos e passa a pagar R$ 1,885

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 06:39

Conta de luz
Conta de luz Crédito: Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na última sexta-feira (28) que a bandeira tarifária passou da vermelha patamar 1 em novembro para amarela em dezembro. Isso significa que o consumidor deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 KW/h consumidos e passa a pagar R$ 1,885 a cada 100 KW/h consumidos.

Com a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro é superior às chuvas que ocorreram em novembro, na maior parte do país. Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. 

Além disso, a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo.

O mecanismo das bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para indicar o custo real da energia. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, e o acionamento de fontes de geração.

Com informações da Agência GOV. 

Tags:

Conta de luz Energia

Mais recentes

Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa

Vaqueirinho de Mangabeira: jovem morreu ao ser atingido no pescoço em ataque de leoa
Imagem - Dia 1° de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 1° de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - Vaqueirinho de Mangabeira: quem era o jovem morto após invadir jaula de leoa

Vaqueirinho de Mangabeira: quem era o jovem morto após invadir jaula de leoa

MAIS LIDAS

Imagem - Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade
01

Polícia prende 201 homens nus em boate após operação em cerco contra homossexualidade

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia
02

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Imagem - Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos
03

Jéssica Senra vai parar na emergência após ataque de gatos

Imagem - Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
04

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data