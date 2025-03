NOVIDADE

Salvador assina contrato de R$ 900 milhões para financiar teleférico no Subúrbio e outros projetos

Será o primeiro teleférico da cidade

Carol Neves

Publicado em 14 de março de 2025 às 15:06

Bruno Reis e Estefanía Laterza Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, assinou nesta sexta-feira (14) um contrato de financiamento de US$125 milhões (cerca de R$900 milhões) com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) para o Programa Salvador Inclusiva. O acordo, firmado em Brasília, prevê investimentos em mobilidade urbana, inovação tecnológica e qualificação profissional ao longo dos próximos cinco anos, com início em 2025. >

Um dos principais projetos é a implantação do Teleférico do Subúrbio, o primeiro do tipo em Salvador, que conectará bairros como Praia Grande, Mané Dendê, Pirajá e Campinas de Pirajá ao metrô. Com 4,3 km de extensão e quatro estações, o teleférico terá 110 cabines sustentadas por 27 torres, beneficiando mais de 700 mil pessoas e transportando até 23 mil passageiros por dia. O modal, inspirado em cidades como La Paz e Medellín, promete reduzir o tempo de deslocamento e oferecer um transporte mais sustentável e integrado à rede municipal. >

Além do teleférico, o programa inclui a ampliação de projetos de qualificação profissional, como Treinar Para Empregar, Salvador Tech, Salvador Criativa e Geração SSA, que já capacitou mais de 60 mil pessoas em sua primeira fase. A meta é formar 100 mil profissionais para o mercado de trabalho. Também estão previstas ações de inovação urbana, como a implantação do Observatório Salvador (Centro de Controle Operacional) e do Hub de Inovação e Tecnologia, ambos no Subúrbio. >

Bruno Reis destacou a importância dos recursos para o desenvolvimento da cidade. “Vamos tirar as pessoas da parte de cima do Subúrbio, como Rio Sena e Alto da Terezinha, e conectá-las ao metrô e, provavelmente, ao VLT, com mais conforto, segurança e rapidez”, afirmou. Ele também ressaltou que o financiamento permitirá avanços em áreas estratégicas, como mobilidade, transformação digital e geração de empregos. >

Estefanía Laterza, representante do CAF no Brasil, elogiou o projeto como inovador e inclusivo. “É um meio de transporte elétrico e não poluente, que valoriza o Subúrbio Ferroviário e melhora o acesso a oportunidades, sendo um marco para Salvador”, disse. >