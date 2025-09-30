Acesse sua conta
Modelo do interior da Bahia brilha em desfile da Saint Laurent

Josefa Santos é natural da cidade Ribeira do Pombal, a cerca de 300 km de Salvador

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18:15

Josefa Santos
Josefa Santos para Saint Laurent Crédito: Divulgação

Os pés de Josefa Santos, que, antes, tocavam o chão de terra batida de um campinho de futebol improvisado na cidade de Ribeira do Pombal, a cerca de 300 km de Salvador, passaram a marcar presença em passarelas cobiçadas por aspirantes a modelo dos quatro cantos do planeta. Um dos pontos altos da jornada da baiana aconteceu nesta segunda-feira (29), quando ela, aos 21 anos, desfilou para a marca de luxo francesa Saint Laurent, durante o lançamento da coleção primavera-verão 2026, na Semana de Moda de Paris.

Aos pés da Torre Eiffel, a jovem cruzou a passarela usando um sobretudo vermelho, com textura vernilizada e cintura marcada por cinto. Entre as celebridades que marcaram presença no evento, estavam Madonna, Hailey Bieber, Kate Moss, Zoë Kravitz, Charli XCX, Lola Leon e Carla Bruni Sarkozy.

Josefa Santos para a Saint Laurent | por Divulgação

“Um mix de sensações, principalmente gratidão, por saber que meu esforço valeu a pena e que muitas meninas se inspiram em mim”, destacou, em entrevista ao jornal CORREIO.

Vale lembrar que esse não foi o primeiro trabalho da jovem para a marca. Em março deste ano, ela também desfilou para a Saint Laurent. Filha do meio entre cinco irmãs, Josefa veio de uma família simples, onde os momentos de dificuldade faziam parte da rotina.

Nunca passamos fome, mas passamos muita necessidade. Eu falava para a minha família: 'quero melhorar a vida de vocês',

Josefa Santos,

modelo.

Para ajudar em casa, trabalhou cuidando de crianças, fez serviços domésticos, mas sonhava em ser jogadora de futebol. Em 2021, ao ser descoberta pela agência Model Club, o destino resolveu apresentar um novo caminho para transformar a vida dela e a de todos que torciam pelo seu sucesso: a moda.

A menina, que mal costumava sair da cidade natal, teve seu primeiro trabalho na Argentina, onde o principal desafio foi encarar um idioma diferente. “Foi assustador”, definiu.

Depois disso, passou a modelar para marcas nacionais, como a Riachuelo. Hoje, ela coleciona trabalhos para diversas grifes, como Ferrari, Dolce & Gabbana, The Attico, Sportmax, Max Mara, Coperni, Zara e COS.

“Venho de muito baixo. Muitas vezes, as pessoas podem dizer que você está sonhando muito alto, mas não desista, tudo isso é real, é possível”, aconselhou.

