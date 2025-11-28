Acesse sua conta
Especialistas discutem sobre imóveis do futuro no Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário

Evento acontece de quinta (4) a domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:45

Juliana Jozzolino e Diego Oliveira
Juliana Jozzolino e Diego Oliveira Crédito: Divulgação

O 9º Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário (FLIMI), que acontece de quinta (4) a domingo (7), durante a 35ª Convenção Anual da Ademi-BA, em Praia do Forte, vai abordar as transformações do mercado imobiliário e as necessidades e expectativas das diversas gerações.

Esse tema vai integrar a plenária que acontece no sábado (5), ministrada por Juliana Jozzolino, Diretora Comercial da Rede Bahia, e Diego Oliveira, CEO da Youpper Insights.

"Entender as demandas de cada geração é crucial para o desenvolvimento de projetos que realmente façam sentido no mercado atual. O futuro do imóvel deve refletir as aspirações de todos.”, diz Juliana. Diego complementa avaliando que “o imóvel do futuro não nasce apenas da soma de tendências, ele nasce da escuta sensível das pessoas e de suas fases de vida. Quando a gente olha para as diferentes gerações, fica claro que não estamos falando apenas de idade, mas de momentos existenciais distintos".

A primeira plenária também vai abordar temas como: Os desafios das lideranças nos tempos de IA, com Tatsuo Iwata, vice-presidente acadêmico da ESPM, e Julia Figueiredo, diretora acadêmica de educação executiva da ESPM; IA Generativa e os impactos na sociedade e nos negócios, com Edney Souza, professor e conselheiro de tecnologia, e Renata Opice Blum, advogada e referência em direito digital; e Confiança e Consumo: o que esperar do mercado imobiliário em 2026, com Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain.

A 35ª Convenção Ademi-BA acontece entre quinta (4) e segunda-feira (8), no Tivoli Praia do Forte, e já está com inscrições esgotadas. O evento encerra as atividades do setor e reúne os principais líderes do mercado imobiliário, além de autoridades. A programação completa do 9º FLIMI está disponível no site da Ademi-BA.

Bahia Praia do Forte Imóveis Ademi Evento

