Banco do Brasil oferece até 70% de desconto na compra de imóveis

Esther Morais
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:26
O Banco do Brasil lançou uma nova campanha de venda de imóveis com descontos de até 70% sobre o valor de mercado. A iniciativa reúne mais de 150 imóveis disponíveis em todo o país, incluindo opções residenciais e comerciais, com condições especiais para compra até o dia 15 de dezembro.
Os interessados podem escolher entre duas modalidades de negociação:
Desconto progressivo: oferece abatimentos atrativos e possibilidade de desconto adicional de até 30%, de acordo com a quantidade de unidades adquiridas. O primeiro lote reúne 60 imóveis, com destaque para São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe.
Aceita BB?: nessa modalidade, o imóvel é ofertado sem valor declarado. O comprador faz uma proposta e, se aprovada, o bem é considerado arrematado. O lote inicial conta com 102 imóveis, localizados principalmente no Maranhão, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e Rio de Janeiro.
A campanha busca atender desde quem procura a casa própria até investidores interessados em ampliar o portfólio. Novos imóveis serão incluídos ao longo de novembro.
Para mais informações, acesse o site, na opção “Sua Cesta de Imóveis BB”.