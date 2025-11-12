Acesse sua conta
Banco do Brasil oferece até 70% de desconto na compra de imóveis

Há oportunidade em nove estados; Bahia não está na lista

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:26

Banco do Brasil
Banco do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Ag.Br

O Banco do Brasil lançou uma nova campanha de venda de imóveis com descontos de até 70% sobre o valor de mercado. A iniciativa reúne mais de 150 imóveis disponíveis em todo o país, incluindo opções residenciais e comerciais, com condições especiais para compra até o dia 15 de dezembro.

Os interessados podem escolher entre duas modalidades de negociação:

Desconto progressivo: oferece abatimentos atrativos e possibilidade de desconto adicional de até 30%, de acordo com a quantidade de unidades adquiridas. O primeiro lote reúne 60 imóveis, com destaque para São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe.

Aceita BB?: nessa modalidade, o imóvel é ofertado sem valor declarado. O comprador faz uma proposta e, se aprovada, o bem é considerado arrematado. O lote inicial conta com 102 imóveis, localizados principalmente no Maranhão, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e Rio de Janeiro.

A campanha busca atender desde quem procura a casa própria até investidores interessados em ampliar o portfólio. Novos imóveis serão incluídos ao longo de novembro.

Para mais informações, acesse o site, na opção “Sua Cesta de Imóveis BB”.

