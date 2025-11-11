Acesse sua conta
Entrega grátis, descontos e mais: veja estratégia da 99Food para concorrer com Ifood na Bahia

Plataforma começa operação nesta terça (11) em Salvador e RMS

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:00

99Food
99Food Crédito: Divulgação

O 99Food, serviço de delivery de comida da empresa 99, chega nesta terça-feira (11) na Bahia com ofertas especiais para clientes. Uma das estratégias da plataforma é oferecer entrega grátis para qualquer pedido em qualquer restaurante. Além disso, a empresa também dá cupons de desconto que variam entre 20% a 50%. 

As entregas acontecem em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Para fazer o pedido, basta usar o aplicativo da 99 - é o mesmo do transporte, não precisa baixar um novo. Na aba principal, você encontra a opção "Food", onde pode ver as opções de comidas e restaurantes.

O investimento para a chegada em Salvador foi de R$100 milhões. Ao todo, já estão cadastrados mais de mil cadastrados e 20 mil motociclistas.

Entregadores vão ganhar R$ 250 por dia

O 99Food ainda oferece políticas de incentivo para entregadores. Os trabalhadores vão ganhar R$ 250 por dia se fizerem 20 corridas, sendo, pelo menos cinco, pela modalidade Food. Eles também receberão um adicional de até R$7 por pedido entregue durante o primeiro mês de lançamento.

"O objetivo é fomentar o serviço em Salvador e garantir que haja atendimento nos horários em que mais precisamos deles", explica o diretor de Logística da 99 Direcionamento, Luis Felipe Gamper.

No primeiro mês de operação, cada entregador parceiro terá um bônus de R$ 7 por entrega, além da garantia dos R$ 250 diários, de acordo com a empresa.

Vale ressaltar que os entregadores podem trabalhar nos três pilares de serviço do 99: moto, entrega e comida.



Essa é a quarta praça a receber a expansão do serviço, que começou em Goiânia (junho), seguiu para São Paulo (agosto) e, depois, para o Rio de Janeiro (outubro).

A chegada na nova praça faz parte do plano de médio prazo da companhia que, com investimento de R$2 bilhões anunciado em setembro, pretende se lançar em 100 cidades até junho de 2026.

