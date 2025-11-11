Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concorrente do Ifood, 99Food chega em Salvador com entrega grátis; saiba mais

Serviço começa nesta terça-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:00

99Food
99Food Crédito: Divulgação

Concorrente direta do Ifood, a 99Food começa a operar nesta terça-feira (11) na Bahia. O delivery está em expansão e vai funcionar em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari - as primeiras cidades do Nordeste a receber o serviço.

Como diferencial, a plataforma oferece aos clientes entrega grátis para todos os pedidos, assim como cupons de desconto que variam entre 20% a 50%. Os cupons podem somar até R$ 99 por usuário. 

Para fazer o pedido, basta usar o aplicativo da 99 - é o mesmo do transporte, não precisa baixar um novo. Na aba principal, você encontra a opção "Food", onde pode ver as opções de comidas e restaurantes.

99Food

Veja como acessar o 99Food por Captura de tela
Veja como acessar o 99Food por Captura de tela
Veja como acessar o 99Food por Captura de tela
Veja como acessar o 99Food por Captura de tela
Veja como acessar o 99Food por Captura de tela
1 de 5
Veja como acessar o 99Food por Captura de tela

O investimento para a chegada em Salvador foi de R$100 milhões. Ao todo, já estão cadastrados mais de mil cadastrados e 20 mil motociclistas.

Essa é a quarta praça a receber a expansão do serviço, que começou em Goiânia (junho), seguiu para São Paulo (agosto) e, depois, para o Rio de Janeiro (outubro). A chegada na nova praça faz parte do plano de médio prazo da companhia que, com investimento de R$2 bilhões anunciado em setembro, pretende se lançar em 100 cidades até junho de 2026. 

Entregadores vão ganhar R$ 250 por dia

O 99Food ainda oferece políticas de incentivo para entregadores. Os trabalhadores vão ganhar R$ 250 por dia se fizerem 20 corridas, sendo, pelo menos cinco, pela modalidade Food. Eles também receberão um adicional de até R$7 por pedido entregue durante o primeiro mês de lançamento.

"O objetivo é fomentar o serviço em Salvador e garantir que haja atendimento nos horários em que mais precisamos deles", explica o diretor de Logística da 99 Direcionamento, Luis Felipe Gamper.

Vale ressaltar que os entregadores podem trabalhar nos três pilares de serviço do 99: moto, entrega e food.

Mais recentes

Imagem - Medicina integrativa em foco: como terapias complementares melhoram sua saúde

Medicina integrativa em foco: como terapias complementares melhoram sua saúde
Imagem - Abastecimento de água foi suspenso em ao menos 25 localidades de Salvador: veja quais

Abastecimento de água foi suspenso em ao menos 25 localidades de Salvador: veja quais
Imagem - Até o final do mês: saiba como aderir ao Refis IPVA Bahia com desconto de 95%

Até o final do mês: saiba como aderir ao Refis IPVA Bahia com desconto de 95%

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
02

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
03

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente
04

O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente