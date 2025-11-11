Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinemas de Salvador pagarão multa de R$ 5 mil se filmes começarem com atraso

Veja os detalhes da nova lei que foi publicada no Diário Oficial do Município

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:36

Sala de cinema
Sala de cinema Crédito: Arquivo/Agência Brasilia

Uma nova lei determina que cinemas de Salvador iniciem a exibição de filmes pontualmente nos horários que constam nos ingressos, sob risco de pagamento de multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (10) e prevê até a suspensão temporária do alvará do estabelecimento se atrasos forem constatados. 

A lei n° 9.883/2025 foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis após a aprovação pela Câmara Municipal de Salvador, em setembro deste ano. O projeto foi apresentado pelo vereador Randerson Leal (Podemos). A iniciativa prevê que os filmes não comecem a ser exibidos nas salas de cinema após o horário previsto devido às propagandas. 

Segundo a lei, propagandas, trailers e anúncios institucionais deverão ser exibidos antes do horário que constam nos bilhetes, sem comprometer a pontualidade da sessão. A exigência de pontualidade começa a valer 60 dias após a publicação da lei e deve ser regulamentada em até 90 dias. 

Leia mais

Imagem - 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de novembro

4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de novembro

Imagem - Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Wagner Moura fez sessão de cinema especial para baiano ver

Imagem - Claudia Leitte lança audiovisual de Especiarias com estreia em cinema e formato inédito na carreira

Claudia Leitte lança audiovisual de Especiarias com estreia em cinema e formato inédito na carreira

Entre as punições previstas na lei estão advertência escrita, na primeira infração, e multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência. Além de suspensão temporária do alvará de funcionamento do cinema. 

Caberá aos órgãos municipais de defesa do consumidor, especialmente a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), realizar a fiscalização. 

Mais recentes

Imagem - Alunos da Bahia vão poder estudar Medicina de graça em Cuba; saiba como

Alunos da Bahia vão poder estudar Medicina de graça em Cuba; saiba como
Imagem - Gene da obesidade: 5 mitos e verdades sobre o FTO e seus efeitos no corpo

Gene da obesidade: 5 mitos e verdades sobre o FTO e seus efeitos no corpo
Imagem - Espetáculo que estreia em Salvador revive arte milenar do teatro de sombras

Espetáculo que estreia em Salvador revive arte milenar do teatro de sombras

MAIS LIDAS

Imagem - Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família
01

Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família

Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'
02

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Imagem - Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura
03

Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
04

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe