NOVA LEI

Cinemas de Salvador pagarão multa de R$ 5 mil se filmes começarem com atraso

Veja os detalhes da nova lei que foi publicada no Diário Oficial do Município

Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:36

Sala de cinema Crédito: Arquivo/Agência Brasilia

Uma nova lei determina que cinemas de Salvador iniciem a exibição de filmes pontualmente nos horários que constam nos ingressos, sob risco de pagamento de multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência. A lei foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (10) e prevê até a suspensão temporária do alvará do estabelecimento se atrasos forem constatados.

A lei n° 9.883/2025 foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis após a aprovação pela Câmara Municipal de Salvador, em setembro deste ano. O projeto foi apresentado pelo vereador Randerson Leal (Podemos). A iniciativa prevê que os filmes não comecem a ser exibidos nas salas de cinema após o horário previsto devido às propagandas.

Segundo a lei, propagandas, trailers e anúncios institucionais deverão ser exibidos antes do horário que constam nos bilhetes, sem comprometer a pontualidade da sessão. A exigência de pontualidade começa a valer 60 dias após a publicação da lei e deve ser regulamentada em até 90 dias.

Entre as punições previstas na lei estão advertência escrita, na primeira infração, e multa de R$ 5 mil, em caso de reincidência. Além de suspensão temporária do alvará de funcionamento do cinema.