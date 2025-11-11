Acesse sua conta
Alunos da Bahia vão poder estudar Medicina de graça em Cuba; saiba como

Edital para seleção de estudantes foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 18:41

Estudantes e professores de Medicina de Salvador se preparam para missão de saúde na África
Veja os detalhes do processo de seleção Crédito: Divulgação

Estudantes de baixa renda na Bahia, especialmente os que vivem em zonas rurais, poderão concorrer a uma das 60 vagas para cursar Medicina de graça em Cuba. O edital de seleção foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11). Confira todos os detalhes do programa. 

Como vai funcionar? 

O programa é resultado de uma parceria entre a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

A graduação terá duração de seis anos e será custeada integralmente pelas instituições envolvidas. Será assegurada a cobertura integral de todas as despesas dos estudantes, incluindo matrícula, mensalidades, hospedagem, alimentação, seguro saúde, passagens aéreas, material didático e bolsa mensal para despesas pessoais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas de 17 a 21 de novembro de 2025, por meio do site. Os alunos que forem selecionados deverão, obrigatoriamente, atuar por pelo menos dois anos  em áreas rurais da Bahia.

"Além de promover o intercâmbio acadêmico-científico, a iniciativa visa formar médicos para atuação em regiões de difícil acesso e carência de profissionais no interior do estado", justifica a Secretaria de Saúde do Estado. 

Quem pode participar? 

Podem concorrer brasileiros residentes na Bahia, que tenham concluído o ensino médio (preferencialmente em escola pública), 18 anos completos até a data da inscrição e que demonstrem destacado engajamento junto a movimentos sociais. Também é exigida declaração de baixa renda e compromisso de retorno ao estado após a conclusão do curso, para atuar por pelo menos dois anos em comunidades carentes ou rurais.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por três etapas: análise do histórico escolar, avaliação de carta de intenção e verificação documental. O resultado final está previsto para 23 de dezembro de 2025.

A primeira fase avaliará o desempenho acadêmico do candidato durante o ensino médio, com base nas notas das disciplinas de Português, Matemática, Biologia, Química e Física. 

Na segunda etapa, o candidato deverá apresentar uma carta de intenção, escrita de forma pessoal, explicando por que deseja cursar Medicina em Cuba, como pretende contribuir para a saúde pública baiana e quais são suas motivações sociais e comunitárias. A carta será avaliada quanto à clareza, coerência e compromisso com os objetivos do programa.

Na última fase, os candidatos pré-selecionados precisarão comprovar todas as informações declaradas nas etapas anteriores, apresentando documentos pessoais, comprovantes de residência, histórico escolar, carta de recomendação de movimento social, declaração de baixa renda e demais documentos exigidos pelo edital.

