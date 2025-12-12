TRAGÉDIA

PM de 25 anos morre após bater moto em poste em Salvador

Policial perdeu o controle da motocicleta; Samu confirmou a morte ainda no local

Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:17

Gabriel morreu no local do acidente Crédito: Reprodução

Um soldado da Polícia Militar morreu na noite de quinta-feira (11) depois de colidir a moto que pilotava contra um poste no bairro de Canabrava, em Salvador. A vítima foi identificada como Gabriel Moreira Almeida, de 25 anos. A Polícia Civil informou que as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local e prestaram os primeiros atendimentos, mas o óbito de Gabriel acabou sendo confirmado ainda na cena do acidente. O caso foi registrado pela 10ª Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima.

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), onde o soldado estava se preparando para iniciar o trabalho nas ruas, divulgou uma nota lamentando a morte do policial e prestando apoio aos familiares. “Neste momento de profunda dor, o CFAP expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar esta perda irreparável”, afirmou a unidade.