Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM de 25 anos morre após bater moto em poste em Salvador

Policial perdeu o controle da motocicleta; Samu confirmou a morte ainda no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 09:17

Gabriel morreu no local do acidente
Gabriel morreu no local do acidente Crédito: Reprodução

Um soldado da Polícia Militar morreu na noite de quinta-feira (11) depois de colidir a moto que pilotava contra um poste no bairro de Canabrava, em Salvador. A vítima foi identificada como Gabriel Moreira Almeida, de 25 anos. A Polícia Civil informou que as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram esclarecidas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local e prestaram os primeiros atendimentos, mas o óbito de Gabriel acabou sendo confirmado ainda na cena do acidente. O caso foi registrado pela 10ª Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima.

Gabriel morreu no local do acidente

Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
1 de 4
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), onde o soldado estava se preparando para iniciar o trabalho nas ruas, divulgou uma nota lamentando a morte do policial e prestando apoio aos familiares. “Neste momento de profunda dor, o CFAP expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda, desejando força, conforto e serenidade para enfrentar esta perda irreparável”, afirmou a unidade.

Nas redes sociais, amigos e parentes também se despediram do jovem PM. “Que Deus te coloque em um bom lugar, meu irmão. Você nunca será esquecido”, comentou um dos colegas.

Leia mais

Imagem - Casal suspeito de desviar mais de meio milhão de reais é preso em Salvador

Casal suspeito de desviar mais de meio milhão de reais é preso em Salvador

Imagem - Feira da Agricultura Familiar reúne gastronomia, artesanato e shows no Parque Costa Azul

Feira da Agricultura Familiar reúne gastronomia, artesanato e shows no Parque Costa Azul

Imagem - Sem verba, 52 blocos históricos têm presença no Carnaval de Salvador ameaçada; saiba quais

Sem verba, 52 blocos históricos têm presença no Carnaval de Salvador ameaçada; saiba quais

Tags:

Acidente Tragédia Morto Pm

Mais recentes

Imagem - Shoppings vão estender os horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira

Shoppings vão estender os horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira
Imagem - Conheça os 16 principais foragidos por crimes contra mulheres na Bahia

Conheça os 16 principais foragidos por crimes contra mulheres na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o fim de semana em 97 cidades baianas; veja lista

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
01

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
02

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas
03

Quatro PMs são presos por execução em Cruz das Almas

Imagem - Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil
04

Aposta de Salvador fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil