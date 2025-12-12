SALVADOR

Feira da Agricultura Familiar reúne gastronomia, artesanato e shows no Parque Costa Azul

Evento segue até o próximo domingo (14), com opções de degustação e diversas atrações para o público

Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 05:00

Feira da Agricultura Familiar segue até o próximo domingo (14) Crédito: Divulgação/GOV BA

Produtores de toda a Bahia estão no Parque Costa Azul para a 16ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que segue até o próximo domingo (14), das 10h às 22h. Quem for ao local vai encontrar opções de artesanato, moda e jardinagem, além de degustar opções de pratos tradicionais, opções veganas, doces regionais, mariscos, bebidas artesanais, cachaças e cafés especiais.

Uma das opções está na banca da produtora Acássia Martins. Natural de Igrapiúna, no Baixo-Sul baiano, ela participa da feira desde 2017 e apresenta opções de trufas e geleias artesanais. O destaque fica por conta das geleias de pimenta e de cebola com bacon, que conquistam pelo sabor leve e adocicado. Uma boa opção é harmonizar os produtos com queijo.

“Essa feira tem uma importância muito significativa para nós, principalmente nessa época de Natal, já que as comunidades se preparam durante o ano para vir aqui comercializar. É um momento prazeroso para estar com as pessoas, ocupar os espaços e mostrar os nossos produtos”, afirma.

Outra possibilidade é o estande da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e Região (Coopag), localizada em Várzea Nova, na Chapada Diamantina. Lá, o público pode encontrar manteigas, iogurtes em sabores tradicionais e exóticos como licuri e café, além de um macarrão cuja massa é feita de aipim.

“Nós aproveitamos a produção do nosso cooperado, que tinha aipim no quintal e beneficiamos para termos o primeiro macarrão desse tipo no mundo. Participamos desde a primeira edição da feira, que é o evento mais importante do nosso calendário. Trouxemos 21 pessoas para esse evento para manter contato e dar o melhor atendimento ao nosso cliente”, afirmou o gerente da cooperativa, Eliton Félix.

Além do interior, a Região Metropolitana de Salvador também está representada por Kátia Santa Rosa, 37. Ela administra a Kadosh, empresa especializada na produção de queijos a partir do leite de cabra, feita em Camaçari. Nesse ano, ela apresenta novidades como o queijo tipo reino.

“Participamos desde a sexta edição e sempre temos uma boa adesão aos nossos produtos. Os nossos produtos são 100% feitos com leite de cabra e queremos mostrar que esse queijo é tão gostoso quanto o de leite de vaca, ao qual o povo está mais habituado. Essa é a maior feira do ano e nos organizamos para garantir que ninguém fique desassistido até o domingo”, disse.

Outra região que mostra a sua produção de queijo é o Extremo-Sul através da Cooperativa Regional da Agricultura Familiar Agroecológica do Entorno do Descobrimento (Cafaed). O coordenador da organização, Jônatas Nogueira, ressalta a oportunidade de mostrar a qualidade daquilo que sai do interior para o público da capital.

"A feira é uma oportunidade que temos de trazer os nossos produtos com qualidade e colocar na mesa do pessoal da capital. São itens artesanais, de extrema qualidade e oriundos da agricultura familiar. Trouxemos duas toneladas de queijos dos mais diversos tipos, além de outros produtos derivados do leite”, comentou.

Ao lado da bancada da Cafaed, está a banca do produtor Jean Roberto. Vindo de Guaratinga, na Costa do Descobrimento, ele participa pela 9ª vez da feira e apresenta opções de doces, bebidas e condimentos. O destaque fica para o mel, considerado o carro-chefe da região.

"Esse evento que dá a oportunidade para o agricultor trazer os seus produtos e mostrar a riqueza que existe em cada cidade. O nosso território é composto por oito municípios, com itens que vão desde o mel até produtos de limpeza, temperos, linhas de café e laticínios. Tudo produzino de forma artesanal", afirmou.