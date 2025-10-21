CONFIRA

Governo antecipa data e Bahia terá 'feriadão' no fim de outubro

Dia do Servidor será celebrado na segunda (27), e pagamento sai antes do final de semana

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:52

Praia do Porto da Barra Crédito: Reprodução

Os servidores estaduais da Bahia terão um fim de semana prolongado com salário antecipado. O governo estadual decidiu antecipar o feriado do Dia do Servidor Público - que cairia na terça-feira (28) - para segunda-feira (27). Além disso, o pagamento dos salários será feito na sexta-feira (24).

A mudança foi oficializada no Diário Oficial do Estado e anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em suas redes sociais.

“O feriado do Dia do Servidor Público, que cairia na terça (28), será antecipado pra segunda, garantindo um feriadão merecido. E o salário? Estará na conta já nesta sexta (24)”, publicou o governador.

Com a alteração, os funcionários públicos estaduais terão três dias consecutivos de descanso - sábado, domingo e segunda-feira. Já os trabalhadores da iniciativa privada não serão afetados, já que o Dia do Servidor é ponto facultativo, válido apenas para a administração pública.