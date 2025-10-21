Governo antecipa data e Bahia terá 'feriadão' no fim de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:52
Os servidores estaduais da Bahia terão um fim de semana prolongado com salário antecipado. O governo estadual decidiu antecipar o feriado do Dia do Servidor Público - que cairia na terça-feira (28) - para segunda-feira (27). Além disso, o pagamento dos salários será feito na sexta-feira (24).
A mudança foi oficializada no Diário Oficial do Estado e anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em suas redes sociais.
“O feriado do Dia do Servidor Público, que cairia na terça (28), será antecipado pra segunda, garantindo um feriadão merecido. E o salário? Estará na conta já nesta sexta (24)”, publicou o governador.
Com a alteração, os funcionários públicos estaduais terão três dias consecutivos de descanso - sábado, domingo e segunda-feira. Já os trabalhadores da iniciativa privada não serão afetados, já que o Dia do Servidor é ponto facultativo, válido apenas para a administração pública.
O adiantamento dos salários permitirá que o dinheiro esteja disponível antes do feriadão. “E é um feriadão com dinheiro na conta porque você lembra que a gente vai antecipar o salário, deverá estar na conta no sábado, não é isso? Sexta-feira, dinheiro na conta do salário, aí você vai poder comprar mais produtos da agroecologia, tá certo? Para se alimentar bem”, disse.