Saiba o que falta para fim da Escala 6x1 virar realidade após aprovação no Senado

Projeto segue em tramitação e depende de votações no Senado e na Câmara

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:15

CCJ aprovou o fim da escala 6x1 na quarta-feira (10) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força em Brasília após a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na quarta-feira (10). A mudança, que impacta diretamente a jornada de trabalho de milhões de brasileiros, ainda não está valendo e segue em tramitação no Congresso.

O texto prevê alterações na legislação trabalhista e recebeu apoio de sindicalistas, mas também enfrenta resistência de setores empresariais. Com o aval da CCJ, a proposta segue agora para votação no plenário do Senado. A expectativa é que o tema seja pautado nas próximas semanas, embora ainda não haja data definida.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
1 de 4
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

A matéria precisa ser aprovada pela maioria dos senadores para avançar ao próximo estágio. Caso o plenário confirme a mudança, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados. Lá, passará novamente por comissões e pelo plenário, onde pode ser aprovado, rejeitado ou sofrer alterações — o que obrigaria um retorno ao Senado.

Só depois dessa fase é que a nova regra poderá seguir para sanção ou promulgação, dependendo do tipo de proposta. Enquanto o debate avança em Brasília, trabalhadores e empregadores acompanham de perto as movimentações. Representantes sindicais afirmam que o fim da escala 6x1 pode ampliar o descanso semanal e reduzir a exaustão física, enquanto críticos alertam para impactos econômicos e aumento de custos para empresas.

O que ainda falta para o fim da escala 6x1 valer: 

  • Votação no plenário do Senado
  • Análise nas comissões da Câmara dos Deputados
  • Votação no plenário da Câmara
  • Sanção presidencial (se for projeto de lei) ou promulgação pelo Congresso (se for PEC)
  • Publicação no Diário Oficial para entrar em vigor

Tags:

Senado Projeto Escala 6x1

