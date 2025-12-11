TRABALHO

Saiba o que falta para fim da Escala 6x1 virar realidade após aprovação no Senado

Projeto segue em tramitação e depende de votações no Senado e na Câmara

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:15

CCJ aprovou o fim da escala 6x1 na quarta-feira (10) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força em Brasília após a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na quarta-feira (10). A mudança, que impacta diretamente a jornada de trabalho de milhões de brasileiros, ainda não está valendo e segue em tramitação no Congresso.

O texto prevê alterações na legislação trabalhista e recebeu apoio de sindicalistas, mas também enfrenta resistência de setores empresariais. Com o aval da CCJ, a proposta segue agora para votação no plenário do Senado. A expectativa é que o tema seja pautado nas próximas semanas, embora ainda não haja data definida.

A matéria precisa ser aprovada pela maioria dos senadores para avançar ao próximo estágio. Caso o plenário confirme a mudança, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados. Lá, passará novamente por comissões e pelo plenário, onde pode ser aprovado, rejeitado ou sofrer alterações — o que obrigaria um retorno ao Senado.

Só depois dessa fase é que a nova regra poderá seguir para sanção ou promulgação, dependendo do tipo de proposta. Enquanto o debate avança em Brasília, trabalhadores e empregadores acompanham de perto as movimentações. Representantes sindicais afirmam que o fim da escala 6x1 pode ampliar o descanso semanal e reduzir a exaustão física, enquanto críticos alertam para impactos econômicos e aumento de custos para empresas.

