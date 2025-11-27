Acesse sua conta
Biel chora ao defender Claudia Leitte de críticas ao novo álbum e diz que cantora é ‘injustiçada’

Cantor se emocionou ao comparar sua trajetória e a da esposa, Tays Reis, com a de Claudia Leitte

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:07

Biel se emociona e sai em defesa de Claudia Leitte
Biel se emociona e sai em defesa de Claudia Leitte Crédito: Reprodução

O cantor Biel caiu no choro nesta quarta-feira (26) ao defender Claudia Leitte das críticas ao novo álbum Especiarias. Em vídeos publicados nos stories, ele afirmou que a artista vem sendo “injustiçada” por ter opiniões diferentes e destacou que é preciso separar vida pessoal e carreira.

Biel elogiou o projeto musical da cantora e criticou ataques que ela tem recebido. O artista comentou que as pessoas confundem postura pessoal com trabalho e reforçou que divergências de opinião são naturais. "O projeto novo da Claudia tá embaçadíssimo. A Tays me viciou. Tá muito fod*. O pessoal fica confundindo as coisas, cada um tem a sua opinião, família, tem que saber separar o artista do pessoal dela, isso é a coisa mais natural do mundo", começou.

"Especiarias" de Claudia Leitte

Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação
Claudia Leite lança sétimo álbum de estúdio chamado "Especiarias" por Divulgação

"Se não fosse isso, não existiriam religiões diferentes, partidos [políticos], times de futebol, isso precisa ser respeitado. A gente vê ela passando por coisas que não mereciam, dá maior dó e está aí se reinventando. Um sucesso não vai te glorificar para sempre, assim como um erro também não vai definir. A gente se vê muito nela, ao passar por julgamentos, críticas", disse emocionado.

O ex-A Fazenda também se emocionou ao comparar a própria trajetória, e a da esposa, Tays Reis, com a de Claudia Leitte, afirmando que todos já enfrentaram julgamentos e críticas. Segundo ele, nenhum sucesso dura para sempre e nenhum erro define a carreira de alguém.

Biel Claudia Leitte axé Music

