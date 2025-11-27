EMOÇÃO

Biel chora ao defender Claudia Leitte de críticas ao novo álbum e diz que cantora é ‘injustiçada’

Cantor se emocionou ao comparar sua trajetória e a da esposa, Tays Reis, com a de Claudia Leitte

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 08:07

Biel se emociona e sai em defesa de Claudia Leitte Crédito: Reprodução

O cantor Biel caiu no choro nesta quarta-feira (26) ao defender Claudia Leitte das críticas ao novo álbum Especiarias. Em vídeos publicados nos stories, ele afirmou que a artista vem sendo “injustiçada” por ter opiniões diferentes e destacou que é preciso separar vida pessoal e carreira.

Biel elogiou o projeto musical da cantora e criticou ataques que ela tem recebido. O artista comentou que as pessoas confundem postura pessoal com trabalho e reforçou que divergências de opinião são naturais. "O projeto novo da Claudia tá embaçadíssimo. A Tays me viciou. Tá muito fod*. O pessoal fica confundindo as coisas, cada um tem a sua opinião, família, tem que saber separar o artista do pessoal dela, isso é a coisa mais natural do mundo", começou.

"Se não fosse isso, não existiriam religiões diferentes, partidos [políticos], times de futebol, isso precisa ser respeitado. A gente vê ela passando por coisas que não mereciam, dá maior dó e está aí se reinventando. Um sucesso não vai te glorificar para sempre, assim como um erro também não vai definir. A gente se vê muito nela, ao passar por julgamentos, críticas", disse emocionado.