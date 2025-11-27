‘Algo estava preso há tempos e precisava se romper’: entenda o que a astrologia diz sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 22:47
A vidente Helena Espiritualista comentou sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que anunciaram o fim do casamento através de uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Segundo a espiritualista, existia algo entre o casal que precisava ser rompido.
“A separação reflete ciclos que precisavam se fechar há muito tempo. A energia entre eles mostra que verdades profundas estavam sendo escondidas e que, para cada um seguir seu caminho de forma autêntica, era preciso romper. Esse é um momento de transformação intensa, onde o universo força ajustes necessários e abre espaço para novas fases de crescimento pessoal e espiritual”, comentou nas redes sociais. Vários seguidores confiam nas análises da espiritualista, que ficou conhecida por realizar previsões sobre relacionamentos e casamentos de famosos.
Ivete Sangalo & Daniel Cady
Na astrologia, o fim de um relacionamento com um ciclo que deve ser rompido é interpretado como um fechamento necessário ou cumprimento de um relacionamento cármico. Esse término é visto como um evento predestinado que se refere ao propósito de crescimento pessoal e evolução espiritual de ambos os indivíduos.
A ideia central dos relacionamentos cármicos é que certas almas se encontram nesta vida para resolver dívidas ou lições pendentes de vidas passadas. Esses relacionamentos geralmente são intensos, como o de Ivete e Daniel, com muitos altos e baixos, algumas vezes não conhecidos por terceiros, e podem começar rapidamente. No entanto, nem sempre o relacionamento cármico é ruim, muito pelo contrário, o objetivo é a cura mútua, a resolução de pendências emocionais e a quebra de padrões de comportamento repetitivos.
Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.
O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.
“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos.”