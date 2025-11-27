ASTROLOGIA

‘Algo estava preso há tempos e precisava se romper’: entenda o que a astrologia diz sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo e Daniel Cady terminaram relacionamento após 17 anos juntos

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 22:47

Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Globo | Paulo Belote

A vidente Helena Espiritualista comentou sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que anunciaram o fim do casamento através de uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Segundo a espiritualista, existia algo entre o casal que precisava ser rompido.

“A separação reflete ciclos que precisavam se fechar há muito tempo. A energia entre eles mostra que verdades profundas estavam sendo escondidas e que, para cada um seguir seu caminho de forma autêntica, era preciso romper. Esse é um momento de transformação intensa, onde o universo força ajustes necessários e abre espaço para novas fases de crescimento pessoal e espiritual”, comentou nas redes sociais. Vários seguidores confiam nas análises da espiritualista, que ficou conhecida por realizar previsões sobre relacionamentos e casamentos de famosos.

Na astrologia, o fim de um relacionamento com um ciclo que deve ser rompido é interpretado como um fechamento necessário ou cumprimento de um relacionamento cármico. Esse término é visto como um evento predestinado que se refere ao propósito de crescimento pessoal e evolução espiritual de ambos os indivíduos.

A ideia central dos relacionamentos cármicos é que certas almas se encontram nesta vida para resolver dívidas ou lições pendentes de vidas passadas. Esses relacionamentos geralmente são intensos, como o de Ivete e Daniel, com muitos altos e baixos, algumas vezes não conhecidos por terceiros, e podem começar rapidamente. No entanto, nem sempre o relacionamento cármico é ruim, muito pelo contrário, o objetivo é a cura mútua, a resolução de pendências emocionais e a quebra de padrões de comportamento repetitivos.

Separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.

