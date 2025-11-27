ASTROLOGIA

Anjo da Coragem guia decisões importantes: 5 signos destravam a vida profissional a partir de hoje (27 de novembro)

A energia do dia favorece escolhas firmes, mudanças planejadas e conversas que podem redefinir objetivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 23:15

Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

O céu de quinta-feira (27) chegou com uma força especial do Anjo da Coragem, que atua diretamente no setor profissional. A Lua em harmonia com Mercúrio e Júpiter impulsiona foco, clareza e movimento, ingredientes perfeitos para quem precisa tomar decisões, assumir responsabilidades ou dar finalmente o passo que vem sendo adiado.

O Anjo da Coragem traz a força exata para encarar conversas necessárias, reorganizar o que estava travado e enxergar oportunidades que antes pareciam distantes. É um dia excelente para entrevistas, revisões, negociações e ajustes que exigem maturidade.

Alguns signos sentirão isso mais intensamente, especialmente aqueles que vinham vivendo dilemas profissionais ou cobranças internas.

Veja o que o Anjo da Coragem movimenta em cada signo:

Áries: decisões rápidas destravam pendências.

Touro: estabilidade e avanço gradual.

Gêmeos: acordos, contratos e revisões favorecidos.

Câncer: criatividade e solução de problemas.

Leão: reconhecimento e liderança em alta.

Virgem: produtividade e foco absolutos.

Libra: alianças profissionais se fortalecem.

Escorpião: mudanças boas se aproximam.

Sagitário: dia dinâmico e cheio de movimento.

Capricórnio: responsabilidades e progresso alinhados.

Aquário: ideias originais chamam atenção.

Peixes: decisões intuitivas, porém certeiras.