Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Coragem guia decisões importantes: 5 signos destravam a vida profissional a partir de hoje (27 de novembro)

A energia do dia favorece escolhas firmes, mudanças planejadas e conversas que podem redefinir objetivos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 23:15

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

O céu de quinta-feira (27) chegou com uma força especial do Anjo da Coragem, que atua diretamente no setor profissional. A Lua em harmonia com Mercúrio e Júpiter impulsiona foco, clareza e movimento, ingredientes perfeitos para quem precisa tomar decisões, assumir responsabilidades ou dar finalmente o passo que vem sendo adiado.

O Anjo da Coragem traz a força exata para encarar conversas necessárias, reorganizar o que estava travado e enxergar oportunidades que antes pareciam distantes. É um dia excelente para entrevistas, revisões, negociações e ajustes que exigem maturidade.

Alguns signos sentirão isso mais intensamente, especialmente aqueles que vinham vivendo dilemas profissionais ou cobranças internas.

Leia mais

Imagem - Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Imagem - 'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú

Imagem - Anjo do Amor toca o coração de 3 signos: uma conversa muda tudo e aproxima quem se afastou ainda hoje (27 de novembro)

Anjo do Amor toca o coração de 3 signos: uma conversa muda tudo e aproxima quem se afastou ainda hoje (27 de novembro)

Veja o que o Anjo da Coragem movimenta em cada signo:

  • Áries: decisões rápidas destravam pendências.

  • Touro: estabilidade e avanço gradual.

  • Gêmeos: acordos, contratos e revisões favorecidos.

  • Câncer: criatividade e solução de problemas.

  • Leão: reconhecimento e liderança em alta.

Leia mais

Imagem - Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Universo envia alívio e respostas hoje (27 de novembro) para 4 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros

Cor e número da sorte de hoje (27 de novembro): saiba como aproveitar o melhor do dia e lidar com imprevistos financeiros

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Virgem: produtividade e foco absolutos.

  • Libra: alianças profissionais se fortalecem.

  • Escorpião: mudanças boas se aproximam.

  • Sagitário: dia dinâmico e cheio de movimento.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio: responsabilidades e progresso alinhados.

  • Aquário: ideias originais chamam atenção.

  • Peixes: decisões intuitivas, porém certeiras.

Se você sentir aquele impulso súbito de fazer, resolver ou iniciar algo: vá. O Anjo da Coragem está abrindo os caminhos.

Leia mais

Imagem - Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Fucoidan: conheça o ativo marinho que está reinventando o skincare

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Imagem - 7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

7 dicas para iluminar a casa para o Natal com segurança e eficiência

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Áries, Touro e Câncer vão ver a vida destravar após o dia de hoje (27 de novembro)

Leão, Escorpião e Capricórnio entram em uma virada que muda tudo nesta quinta-feira (27 de novembro)

Dia 27 de novembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - ‘Algo estava preso há tempos e precisava se romper’: entenda o que a astrologia diz sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

‘Algo estava preso há tempos e precisava se romper’: entenda o que a astrologia diz sobre a separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Imagem - Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
02

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
03

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - 'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú
04

'Sempre soube': Fala de Luiza Possi sobre romance da mãe com Angela Ro Ro volta à tona após polêmica com Gadú