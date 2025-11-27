Anjo da Coragem guia decisões importantes: 5 signos destravam a vida profissional a partir de hoje (27 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 23:15
O céu de quinta-feira (27) chegou com uma força especial do Anjo da Coragem, que atua diretamente no setor profissional. A Lua em harmonia com Mercúrio e Júpiter impulsiona foco, clareza e movimento, ingredientes perfeitos para quem precisa tomar decisões, assumir responsabilidades ou dar finalmente o passo que vem sendo adiado.
O Anjo da Coragem traz a força exata para encarar conversas necessárias, reorganizar o que estava travado e enxergar oportunidades que antes pareciam distantes. É um dia excelente para entrevistas, revisões, negociações e ajustes que exigem maturidade.
Alguns signos sentirão isso mais intensamente, especialmente aqueles que vinham vivendo dilemas profissionais ou cobranças internas.
Se você sentir aquele impulso súbito de fazer, resolver ou iniciar algo: vá. O Anjo da Coragem está abrindo os caminhos.