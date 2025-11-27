NOVO AMOR?

Vidente que previu fim do casamento de Ivete Sangalo diz que cantora vai descobrir nova forma de amor: 'Não é alguém desconhecida'

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação através das redes sociais com texto enigmático, gerando especulação de fãs

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:29

Vidente previu separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento através de uma publicação conjunta no Instagram nesta quinta-feira (27). No entanto, o texto enigmático, em que afirmam que “continuam família” e estão vivendo esse processo com “diálogo e cuidado”, despertou curiosidade dos fãs, que já vinham especulando uma possível separação dos dois nas redes sociais.

Em meio a separação após 17 anos juntos, revelações, feitas em entrevista ao programa “Chupim”, da rádio Metropolitana FM, voltaram a repercutir em cortes divulgados recentemente no YouTube. De acordo com a Sensitiva Lene, que acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, a cantora conhecida mundialmente, não enfrentaria apenas a separação, como também “outras formas de amor”, expressão que chamou atenção dos apresentadores do programa e fãs.

Durante o programa, a apresentadora Camilla Tochetto pergunta: “O que está acontecendo com Ivete que ela está tão sem paciência pra todo mundo?” A vidente responde que o motivo está ligado ao “casamento e tem separação” envolvida. “Qual o macho que vai aguentar Ivete agressiva e chata com ela está?”, questiona de maneira pejorativa o ex-A Fazenda Rafael Ilha, que também apresenta o programa junto a Marcelo Babur e Barthô Xavier.

“Será que é um macho? Todas as formas de amor para mim são perfeitas. Os dois vão se separar, e a Ivete vai namorar com uma mulher e não é desconhecida”, revela Lene Sensitiva. “Meu sonho esse plost twist ser a Claudia Leitte”, brinca a apresentadora Camilla Tochetto. “Estou bege. Vetão caminhoneira”, diz Rafael Ilha. “É amor demais, demais, demais”, conclui a vidente.

Separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.

Confira texto na íntegra: