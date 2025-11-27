Acesse sua conta
Vidente que previu fim do casamento de Ivete Sangalo diz que cantora vai descobrir nova forma de amor: 'Não é alguém desconhecida'

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram a separação através das redes sociais com texto enigmático, gerando especulação de fãs

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 21:29

Vidente previu separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady
Vidente previu separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento através de uma publicação conjunta no Instagram nesta quinta-feira (27). No entanto, o texto enigmático, em que afirmam que “continuam família” e estão vivendo esse processo com “diálogo e cuidado”, despertou curiosidade dos fãs, que já vinham especulando uma possível separação dos dois nas redes sociais.

Em meio a separação após 17 anos juntos, revelações, feitas em entrevista ao programa “Chupim”, da rádio Metropolitana FM, voltaram a repercutir em cortes divulgados recentemente no YouTube. De acordo com a Sensitiva Lene, que acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, a cantora conhecida mundialmente, não enfrentaria apenas a separação, como também “outras formas de amor”, expressão que chamou atenção dos apresentadores do programa e fãs.

Ivete Sangalo & Daniel Cady

Durante o programa, a apresentadora Camilla Tochetto pergunta: “O que está acontecendo com Ivete que ela está tão sem paciência pra todo mundo?” A vidente responde que o motivo está ligado ao “casamento e tem separação” envolvida. “Qual o macho que vai aguentar Ivete agressiva e chata com ela está?”, questiona de maneira pejorativa o ex-A Fazenda Rafael Ilha, que também apresenta o programa junto a Marcelo Babur e Barthô Xavier.

“Será que é um macho? Todas as formas de amor para mim são perfeitas. Os dois vão se separar, e a Ivete vai namorar com uma mulher e não é desconhecida”, revela Lene Sensitiva. “Meu sonho esse plost twist ser a Claudia Leitte”, brinca a apresentadora Camilla Tochetto. “Estou bege. Vetão caminhoneira”, diz Rafael Ilha. “É amor demais, demais, demais”, conclui a vidente.

Separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Através de um comunicado, Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do relacionamento, apesar de não usarem a palavra “separação” de maneira explícita. Na publicação, os dois destacam a história construída ao longo de 17 anos e afirmam que a decisão foi tomada com maturidade e muito diálogo.

O pedido por privacidade também chamou atenção, e de acordo com ele, a prioridade continua sendo o bem-estar dos filhos. Nos comentários, os fãs se mostraram confusos com o tom do comunicado, exatamente pelo texto evitar termos diretos como “divórcio” ou “separação”, parte do público questionou se, de fato, se tratava do fim da relação, o que já era especulado por fãs nas redes sociais. A maioria lamentou a notícia e enviou mensagens de apoio à família, conhecida pela simpatia e carisma com o público, que os acompanha há anos nas redes sociais, shows e eventos.

Confira texto na íntegra:

Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos.”

