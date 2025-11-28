NOVELA DAS 6

Candinho corre risco de morte e Sandra prepara golpe final em 'Êta Mundo Melhor!' nesta sexta (28)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:04

Sandra (Flávia Alessandra) em cena de Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (28) promete fortes emoções para quem acompanha a novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. A história entra em clima de tensão e novas revelações movimentam a vida de Candinho e de todos ao seu redor.

Logo no início, Dita entra em completo desespero ao ver o estado crítico de Candinho, que segue lutando pela vida. Comovido, Samir entrega ao rapaz o seu amuleto da sorte, acreditando que o objeto pode ajudá-lo nesse momento delicado.

Enquanto isso, Celso perde a paciência e ameaça denunciar Olga, Ernesto e Sandra pelo incêndio na fábrica, colocando mais pressão sobre o trio, que tenta manter suas mentiras em pé.

Em paralelo, Túlio confidencia a Estela que a situação de Candinho é muito mais grave do que todos imaginam, deixando a enfermeira em alerta. A trama ainda reserva um momento de paz: Margarida e Manoela finalmente fazem as pazes, depois de tantos desentendimentos.

No lado amoroso, Maria Divina pede um tempo a Zé dos Porcos, que, sem saber lidar com a dor, decide voltar para o sítio. Já Sônia quer refazer o exame de gravidez, levantando novas suspeitas. Estela, desconfiada, passa a acreditar que Zulma pode ter falsificado o teste anterior.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

A situação fica ainda mais tensa quando Ernesto impede que Dita grave sua música na rádio, reforçando suas manipulações. Determinada, Estela tenta abrir os olhos da amiga e diz acreditar que Zulma adulterou o resultado da gravidez.

O cerco começa a fechar: Celso ameaça revelar a Candinho que Samir é seu filho, criando uma bomba prestes a explodir. E, como se não bastasse, Sandra volta a mostrar seu lado mais cruel e cogita atentar contra a vida de Candinho, deixando o público à beira do sofá.