Vini Jr. e Virginia têm primeira briga após foto de teste de gravidez, diz colunista

Jogador e influenciadora completaram um mês juntos nesta sexta-feira (28)

  Giuliana Mancini

  Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:56

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca e Vini Jr. estão completando 1 mês de namoro nesta sexta-feira (28), e fizeram declarações nas redes sociais para comemorar o marco. A influenciadora postou uma foto com um buquê de rosas dado pelo amado, e escreveu: "Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor! 1° mês de muitos que virão, se Deus quiser. Te amo". O jogador respondeu: "Te amo! E que seja o primeiro de muitos". 

Apesar do clima de romance online, os dois acabam de passar pela primeira briga. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, uma brincadeira feita pela apresentadora do "Sabadou", do SBT, não foi nada bem recebida pelo atleta. Virginia teria enviado a Vini um suposto teste de gravidez positivo como uma 'piada', mas ele não achou graça.

Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr.
Virginia recebeu flores de Vini Jr.

O atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira teria ligado imediatamente para a namorada e "detonado" ela no telefone, perguntando se ela "queria acabar com a vida dele" ao fazer esse tipo de brincadeira. O clima, ainda de acordo com Fábia, ficou pesado.

Virgínia já é mãe de três crianças: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, todas do antigo relacionamento com Zé Felipe. O casamento dos dois acabou em maio deste ano.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe

