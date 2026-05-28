AGENDA CULTURAL

Cosplayers e fãs de games terão programação gratuita em evento geek na Bahia

Essa é a quarta edição do evento, que ainda terá jogos gratuitos, atrações musicais e programação para toda a família

Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:02

Orgulho Geek movimenta Lauro de Freitas em edição gratuita Crédito: Paulo Coelho/divulgação

Se você é fã de cultura pop, games, animes, séries e do universo cosplay, já pode reservar o próximo fim de semana para um evento especial. Nestes sábado (30) e domingo (31), o Orgulho Geek 2026 retorna ao Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, reunindo experiências imersivas, atrações musicais, competições cosplay, influenciadores digitais e atividades interativas gratuitas para públicos de todas as idades.

Criado há cinco anos, o evento se consolidou como uma das principais referências da cultura geek no estado e costuma reunir uma comunidade engajada em torno da criatividade, do entretenimento e da cultura pop. O evento será na Praça de Alimentação do Parque Shopping Bahia, das 12h às 20h no sábado e das 12h30 às 20h30 no domingo, com entrada totalmente gratuita.

Universo geek

Pensado para ir além dos tradicionais encontros de fãs, o Orgulho Geek aposta em uma programação para transformar o público em protagonista da experiência. Entre as atrações estão Just Dance, fliperamas gratuitos, quizzes temáticos, gincanas, painéis, concursos cosplay e apresentações musicais inspiradas em grandes ícones da cultura pop.

No sábado, um dos destaques será o show do artista Guga Cortizzo, reconhecido pelo tributo a Michael Jackson, em uma apresentação com grandes sucessos do rei do pop. Já no domingo, o encerramento musical ficará por conta da banda LIP, com um tributo especial ao Linkin Park, reunindo clássicos do rock que marcaram gerações.

Um dos momentos mais aguardados da programação será o concurso cosplay, que deve reunir de participantes caracterizados ao longo do fim de semana. Atualmente, o evento conta com 50 cosplayers oficialmente inscritos, mas a expectativa é que mais de 80 participantes circulem pelo shopping durante o evento.

No sábado, será o momento do Desfile Cosplay Criativo, modalidade que valoriza figurinos, caracterização e fidelidade aos personagens. Já no domingo, o público acompanha a categoria Apresentação Individual (Vira-Vira), considerada o formato mais grandioso da competição. Nesta categoria, os participantes têm um momento exclusivo diante dos jurados para defender seus personagens, apresentar performances e mostrar detalhes da construção dos figurinos e cenários.

A edição também contará com um convidado especial de destaque nacional: Renato Skenned, de Maceió (AL), considerado um dos principais nomes do cosplay brasileiro, com mais de 100 títulos e campeão de importantes competições nacionais, como a LBC e a CCXP.

Experiência imersiva

Uma das novidades da edição de 2026 é o ‘Influenciando’, quadro voltado para bate-papos e trocas sobre cultura geek, games e comportamento digital, que terá a presença de criadores de conteúdo do segmento. A estreia contará com participação do influenciador gamer Tomzera, além do embaixador da Cosnection, Deivid Aquino, que soma mais de 230 mil seguidores no Instagram e meio milhão no TikTok, ao lado da influenciadora e CEO da Cosnection, Elisa Cruz.

Outro quadro novo é o “Quem é o Play2?”, programação interativa que contará com a presença de Rodrigo e Ray Sena, CEOs da FIRE Game, considerada o maior ecossistema de games da América Latina. A programação também inclui bate-papo com o grupo Star Wars Salvador, além do tradicional Kahoot Geek, gincanas temáticas e fliperamas gratuitos, trazendo uma dose extra de nostalgia para o público.

Solidariedade

Além da programação gratuita, o Orgulho Geek também promoverá uma campanha solidária de arrecadação de ração para apoio a iniciativas ligadas à causa animal. Quem contribuir com a doação receberá um bóton exclusivo do evento, enquanto durarem os estoques.

De acordo com a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, o Orgulho Geek já faz parte do calendário do empreendimento e reforça o compromisso do shopping com experiências voltadas à convivência e à criatividade. “O Orgulho Geek é um evento já calendarizado no Parque Shopping Bahia, com forte participação da comunidade cosplay e um público cada vez mais engajado. É um evento pensado para jovens fãs da cultura pop, mas também para famílias, promovendo um ambiente de convivência, criatividade e diversão para todas as idades”.

Serviço

Orgulho Geek 2026

Local: Parque Shopping Bahia – Praça de Alimentação

30 de maio: das 12h às 20h

31 de maio: das 12h30 às 20h30

Entrada: Gratuita

Destaques da programação:

30/05 (sábado)

Just Dance e fliperamas gratuitos

Influenciando com Tomzera

Tributo a Michael Jackson com Guga Cortizzo

Desfile Cosplay Criativo CN Cosplay

31/05 (domingo)

Bate-papo Star Wars Salvador

Quem é o Play2?

Apresentação Individual Cosplay (Vira-Vira)

Tributo ao Linkin Park com a banda LIP

Campanha solidária: