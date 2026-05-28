SAÚDE

Você dorme, mas acorda exausta? O problema pode não estar no sono

Rigidez, dor e fadiga ao acordar podem indicar que o problema vai além da hora de dormir

Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:26

Rigidez, dor e fadiga ao acordar podem indicar que o problema vai além do sono Crédito: Banco Imagens

Se você dorme por sete ou oito horas e mesmo assim acorda com sensação de cansaço, saiba que essa é uma queixa cada vez mais comum — especialmente entre mulheres que conciliam trabalho, rotina doméstica e uma vida cada vez mais conectada. Muitas suspeitas recaem sobre a qualidade do sono: noites mal dormidas, ansiedade ou excesso de estímulos antes de deitar, mas o problema pode ser mais complexo.

Segundo especialistas, em parte dos casos, a sensação de cansaço ao acordar pode estar relacionada ao próprio corpo e à forma como ele se comporta ao longo do dia. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, mas isso não significa que todas as queixas tenham origem exclusivamente neurológica ou emocional. Há também fatores físicos importantes envolvidos.

Para o neurocirurgião Ricardo Graciano, especialista em coluna e em tratamentos minimamente invasivos, a sobrecarga corporal acumulada ao longo do dia é um dos fatores capazes de influenciar diretamente a forma como o organismo se recupera durante o sono. “Muitas pessoas acreditam que o cansaço ao acordar está ligado apenas à qualidade do sono, mas o corpo também precisa estar em equilíbrio para se recuperar. Quando há tensão muscular, postura inadequada ou sobrecarga da coluna, esse descanso não acontece de forma completa”, diz.

Como melhorar qualidade do sono 1 de 22

Cansaço do corpo

Hábitos como passar muito tempo sentado, usar o celular com a cabeça inclinada ou manter a mesma posição por horas provocam acúmulo de tensão na musculatura, especialmente na região cervical e lombar. O problema é que esse acúmulo não desaparece automaticamente durante a noite.

“O corpo entra em um estado de compensação. A musculatura fica mais rígida, a mobilidade diminui e, mesmo dormindo, o organismo não consegue relaxar completamente”, explica Graciano.

O resultado pode aparecer logo no dia seguinte, com sintomas como sensação de corpo pesado, rigidez ao levantar, dificuldade de se movimentar, dores leves ou difusas e sensação de que o descanso ‘não foi suficiente’.

Sono

Mas, de fato, além da sobrecarga física, há fatores relacionados à qualidade do sono que ajudam a explicar o cansaço ao acordar. De acordo com a farmacêutica Fabíola Faleiros, especialista em farmácia de manipulação à frente da La Pharma e da Unna Pharma, muitas pessoas até dormem o tempo adequado, mas não atingem um sono profundo e restaurador.

“Hoje vemos muitos pacientes que dormem, mas não descansam. Isso pode estar ligado ao estresse, excesso de estímulos antes de dormir, desregulação do ritmo biológico e até níveis elevados de cortisol”.

Segundo ela, costumes como o uso de celular antes de dormir ou horários irregulares podem interferir diretamente na qualidade do sono. “Não é só a quantidade de horas que importa, mas a qualidade desse sono. Se o organismo não entra em fases mais profundas, o corpo não consegue se recuperar completamente”.

Estilo de vida

Além desses aspectos, o estilo de vida tem impactos na forma como o corpo responde ao descanso. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um em cada quatro adultos no mundo não pratica atividade física suficiente, o que compromete a saúde muscular e postural.

“A falta de fortalecimento faz com que o corpo dependa mais de compensações. Isso aumenta a sobrecarga da coluna e dificulta a recuperação durante o sono”, explica o neurocirurgião Ricardo Graciano.

Existem alguns sinais indicam que é importante buscar avaliação de um profissional, a exemplo da sensação de cansaço persistente ao acordar, dor frequente nas costas ou no pescoço, formigamento ou dormência, limitação de movimento e dificuldade para manter a rotina. “Se o corpo não recupera, ele começa a dar sinais. E quanto antes isso for investigado, mais simples tende a ser o tratamento”, alerta o médico.