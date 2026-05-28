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Você dorme, mas acorda exausta? O problema pode não estar no sono

Rigidez, dor e fadiga ao acordar podem indicar que o problema vai além da hora de dormir

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:26

Sonolência excessiva médicos indicam que o cansaço constante pode ter um caminho de cura
Rigidez, dor e fadiga ao acordar podem indicar que o problema vai além do sono Crédito: Banco Imagens

Se você dorme por sete ou oito horas e mesmo assim acorda com sensação de cansaço, saiba que essa é uma queixa cada vez mais comum — especialmente entre mulheres que conciliam trabalho, rotina doméstica e uma vida cada vez mais conectada. Muitas suspeitas recaem sobre a qualidade do sono: noites mal dormidas, ansiedade ou excesso de estímulos antes de deitar, mas o problema pode ser mais complexo.

Segundo especialistas, em parte dos casos, a sensação de cansaço ao acordar pode estar relacionada ao próprio corpo e à forma como ele se comporta ao longo do dia. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, mas isso não significa que todas as queixas tenham origem exclusivamente neurológica ou emocional. Há também fatores físicos importantes envolvidos.

Para o neurocirurgião Ricardo Graciano, especialista em coluna e em tratamentos minimamente invasivos, a sobrecarga corporal acumulada ao longo do dia é um dos fatores capazes de influenciar diretamente a forma como o organismo se recupera durante o sono. “Muitas pessoas acreditam que o cansaço ao acordar está ligado apenas à qualidade do sono, mas o corpo também precisa estar em equilíbrio para se recuperar. Quando há tensão muscular, postura inadequada ou sobrecarga da coluna, esse descanso não acontece de forma completa”, diz.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) por Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a saúde mental (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Alimentação e sono de qualidade podem aumentar o desempenho dos estudantes no Enem (Imagem: alvan.ph | Shutterstock) por Imagem: alvan.ph | Shutterstock
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) por Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock
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A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Cansaço do corpo

Hábitos como passar muito tempo sentado, usar o celular com a cabeça inclinada ou manter a mesma posição por horas provocam acúmulo de tensão na musculatura, especialmente na região cervical e lombar. O problema é que esse acúmulo não desaparece automaticamente durante a noite.

“O corpo entra em um estado de compensação. A musculatura fica mais rígida, a mobilidade diminui e, mesmo dormindo, o organismo não consegue relaxar completamente”, explica Graciano.

O resultado pode aparecer logo no dia seguinte, com sintomas como sensação de corpo pesado, rigidez ao levantar, dificuldade de se movimentar, dores leves ou difusas e sensação de que o descanso ‘não foi suficiente’.

Sono

Mas, de fato, além da sobrecarga física, há fatores relacionados à qualidade do sono que ajudam a explicar o cansaço ao acordar. De acordo com a farmacêutica Fabíola Faleiros, especialista em farmácia de manipulação à frente da La Pharma e da Unna Pharma, muitas pessoas até dormem o tempo adequado, mas não atingem um sono profundo e restaurador.

“Hoje vemos muitos pacientes que dormem, mas não descansam. Isso pode estar ligado ao estresse, excesso de estímulos antes de dormir, desregulação do ritmo biológico e até níveis elevados de cortisol”.

Segundo ela, costumes como o uso de celular antes de dormir ou horários irregulares podem interferir diretamente na qualidade do sono. “Não é só a quantidade de horas que importa, mas a qualidade desse sono. Se o organismo não entra em fases mais profundas, o corpo não consegue se recuperar completamente”.

Estilo de vida

Além desses aspectos, o estilo de vida tem impactos na forma como o corpo responde ao descanso. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um em cada quatro adultos no mundo não pratica atividade física suficiente, o que compromete a saúde muscular e postural.

“A falta de fortalecimento faz com que o corpo dependa mais de compensações. Isso aumenta a sobrecarga da coluna e dificulta a recuperação durante o sono”, explica o neurocirurgião Ricardo Graciano.

Existem alguns sinais indicam que é importante buscar avaliação de um profissional, a exemplo da sensação de cansaço persistente ao acordar, dor frequente nas costas ou no pescoço, formigamento ou dormência, limitação de movimento e dificuldade para manter a rotina. “Se o corpo não recupera, ele começa a dar sinais. E quanto antes isso for investigado, mais simples tende a ser o tratamento”, alerta o médico.

Algumas mudanças simples podem melhorar significativamente a qualidade do descanso, como fazer pausas ao longo do dia, ajustar travesseiro e postura ao dormir, reduzir uso de telas à noite, manter rotina de atividade física e estabelecer horários regulares para dormir

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