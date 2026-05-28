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Queijadinha com biscoito: receita simples reinventa clássico do café da tarde

Saiba como preparar a sobremesa que ganha toque crocante

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Queijadinha com biscoito
Queijadinha com biscoito Crédito: Treloso/Divulgação

Bateu aquela vontade de doce no meio do dia? É possível preparar uma sobremesa prática, gostosa e crocante sem gastar muito. Essa é a proposta da Queijadinha com Biscoito Treloso, receita autoral da marca, que traz o sabor clássico dessa sobremesa com um toque crocante que faz toda a diferença.

Confira o passo a passo

Queijadinha com Biscoito Treloso:

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de coco seco ralado

3 colheres de sopa de parmesão

2 gemas

½ pacote de Biscoito Amanteigado Treloso Sabor Coco

Preparo:

Quebre o biscoito em pequenos pedaços com as mãos ou ajuda de um talher.

Misture numa tigela com os outros ingredientes.

Despeje a massa em forminhas de papel para empadas.

Leve ao forno quente (200ºC) em banho maria até que fiquem douradas.

Retire e sirva.

Tempo de preparo: 25 minutos

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