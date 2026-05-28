Queijadinha com biscoito: receita simples reinventa clássico do café da tarde

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Thais Borges
Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00
Bateu aquela vontade de doce no meio do dia? É possível preparar uma sobremesa prática, gostosa e crocante sem gastar muito. Essa é a proposta da Queijadinha com Biscoito Treloso, receita autoral da marca, que traz o sabor clássico dessa sobremesa com um toque crocante que faz toda a diferença.
Confira o passo a passo
Queijadinha com Biscoito Treloso:
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de coco seco ralado
3 colheres de sopa de parmesão
2 gemas
½ pacote de Biscoito Amanteigado Treloso Sabor Coco
Preparo:
Quebre o biscoito em pequenos pedaços com as mãos ou ajuda de um talher.
Misture numa tigela com os outros ingredientes.
Despeje a massa em forminhas de papel para empadas.
Leve ao forno quente (200ºC) em banho maria até que fiquem douradas.
Retire e sirva.
Tempo de preparo: 25 minutos