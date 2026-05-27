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Overnight oats: veja como fazer o café da manhã queridinho de quem vive na correria

Preparado na noite anterior, pode ser também uma opção para o lanche da tarde

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Overnight Oats
Overnight Oats Crédito: abu - stock.adobe.com

Se você ainda não conhece o Overnight Oats, talvez esteja perdendo uma refeição deliciosa e que pode ajudar a começar. Em tradução literal, a ‘aveia adormecida’ tem sido a escolha de muita gente que busca praticidade em um prato saboroso. Fácil de preparar, o Overnight Oats fica pronto na geladeira durante a noite e pode ser combinado com frutas, iogurte, aveia e outros ingredientes que deixam a refeição ainda mais saborosa.

É uma que funciona bem na rotina, seja no café da manhã ou em um lanche ao longo do dia. O Overnight Oats também pode ser um aliado das dietas de pessoas que estão em processo de emagrecimento, desde que orientadas por um profissional. 

Confira o passo a passo da receita proposta pela marca Jasmine a seguir:

Ingredientes:

1 colher (sopa) de Aveia em Flocos Finos Jasmine

4 colheres (sopa) de leite de amêndoas ou leite desnatado

1 colher (sopa) de Chia em Grãos Jasmine

1 pote de iogurte grego tradicional

Frutas vermelhas a gosto

Modo de preparo: Coloque a aveia, o leite, a chia e o iogurte em um pote, misture tudo. Depois, adicione as frutas vermelhas. Deixe descansar na geladeira, durante a noite. Por fim, basta retirar da geladeira, na manhã seguinte, e servir-se.

Tempo de preparo: 10 min + tempo de geladeira.

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