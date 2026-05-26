Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Refrescante e brasileira: aprenda a fazer torta de sorvete de tapioca com coco e goiabada

Receita da sobremesa rende 16 fatias

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:00

Crédito: Reprodução

Se você está em busca de uma sobremesa refrescante e com um toque brasileiro, uma opção perfeita pode ser a torta de sorvete de tapioca com coco e calda de goiabada. A receita proposta pela marca Deline Cremosa promete contrastes de temperaturas e texturas.

Rendimento: 16 fatias

Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de freezer

Ingredientes:

Base da torta:

- 1 ½ pacote de bolacha tipo maisena (260g)

- ⅔ xícara (chá) de Deline Cremosa derretida (105g)

Recheio de sorvete:

- ½ xícara (chá) de tapioca granulada (90g)

- 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)

- 1 vidro de leite de coco quente (200ml)

- 1 lata de leite condensado (395g)

- 100g de coco ralado (fresco ou seco sem açúcar)

- 2 caixas de creme tipo chantilly gelado (400 g)

Calda:

- 300g de goiabada em cubos

- ½ xícara (chá) de água (120ml)

- Suco de ½ limão (25ml)

Modo de preparo:

Base da torta:

Triture as bolachas no processador de alimentos e coloque em uma tigela. Acrescente a Deline Cremosa derretida e misture bem. Modele a massa nos fundos e laterais de uma assadeira redonda de fundo removível de 20 cm de diâmetro com 10 cm de altura.

Leve a base da torta ao forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 10 minutos, apenas para que a base fique firme. Retire do forno e deixe esfriar enquanto prepara o recheio.

Recheio de sorvete:

Em uma tigela, coloque a tapioca granulada e a Deline Cremosa e despeje o leite de coco quente. Misture e deixe hidratar por 10 minutos, mexendo 2 vezes para não formar blocos. Acrescente o leite condensado e o coco ralado e mexa bem. Reserve.

Coloque o creme tipo chantilly gelado na tigela da batedeira e bata até obter um creme firme. Com uma espátula, delicadamente misture o creme tipo chantilly batido à mistura de tapioca, até ficar homogêneo.

Despeje o sorvete de tapioca com coco sobre a base da torta e alise com espátula. Cubra com filme plástico e leve ao freezer por no mínimo 3 horas (ideal: de um dia para o outro) até ficar bem firme.

Calda:

Em uma panela, aqueça a goiabada com a água e o suco de limão, mexendo até dissolver e virar calda. Espere esfriar.

Desenforme a torta, cubra com a calda fria e sirva imediatamente.

Mais recentes

Imagem - Gostou de 'Quarta Asa'? Veja 12 livros com dragões, academias e provas mortais

Gostou de 'Quarta Asa'? Veja 12 livros com dragões, academias e provas mortais
Imagem - As IAs e a crise da integridade acadêmica

As IAs e a crise da integridade acadêmica
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô