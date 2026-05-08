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Dia das Mães: 33 livros para presentear mães apaixonadas por leitura

Seja um romance, um suspense, uma fantasia ou um título de não ficção, há muitas possibilidades de agradá-la

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:00

Dia das Mães: 33 livros para presentear mães apaixonadas por leitura
Dia das Mães: 33 livros para presentear mães apaixonadas por leitura Crédito: Pexels

Se você tem uma mãe leitora - ou que decidiu que leria mais em 2026 -, uma boa opção de presente para o Dia das Mães, neste domingo (10), é optar por um livro. Seja um romance, um suspense, uma fantasia ou um título de não ficção, há muitas possibilidades de agradá-la, se você deixou para comprar o presente de última hora.

Somente neste mês de maio, há novos lançamentos de autoras importantes, como Freida McFadden e Mariana Salomão Carrara, como mostramos nessa seleção de 43 novos títulos que chegam às livrarias nas últimas semanas. Mas as opções vão desde os clássicos até aos bestsellers que já foram publicados há alguns anos. Para ajudar na sua escolha, indicamos aqui 33 livros que falam tanto sobre mulheres e relações afetivas quanto trazem personagens femininas fortes ou com vivências de maternidade.

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Confira 34 livros para dar de presente no Dia das Mães

Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro) por Reprodução
A palavra que resta, de Stênio Gardel (Companhia das Letras) por Reprodução
Amor de redenção, de Francine Rivers (Verus) por Divulgação
O jardim das oliveiras, de Adélia Prado (Record) por Reprodução
Meus amigos, de Fredrik Backman (Rocco) por Reprodução
O último instante, de Liane Moriarty (Intrínseca) por Reprodução
A hora da estrela, de Clarice Lispector (Rocco) por Divulgação
Querida Debbie, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
Tudo que deixamos inacabado, de Rebecca Yarros (Arqueiro) por Reprodução
A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro) por Reprodução
O livro das horas perdidas, de Hayley Gelfuso (Intrínseca) por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro) por Reprodução
A doceria mágica da Rua do Anoitecer, de Hiyoko Kurisu (Arqueiro) por Reprodução
Chocolate quente às quintas-feiras, de Michiko Aoyama (Arqueiro) por Divulgação
A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca) por Reprodução
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record) por Reprodução
Mesa para dois, de Laura Dickerman (Verus) por Reprodução
Loucos por livros, de Emily Henry (Verus) por Reprodução
Se não fosse você, de Colleen Hoover (Galera) por Reprodução
O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder (Seguinte) por Reprodução
Tempos de glória, de Anne Jacobs (Arqueiro) por Reprodução
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera) por Divulgação
Confusões do amor, de Lynn Painter (Intrínseca) por Reprodução
É tempo de morangos, de Bruna Martiolli (Intrínseca) por Reprodução
Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens (Intrínseca) por Reprodução
Nosso final feliz, de Ashley Poston (Arqueiro) por Reprodução
Tudo vai ficar bem, de Jojo Moyes (Intrínseca) por Reprodução
Sobre as mulheres, de Susan Sontag (Companhia das Letras) por Reprodução
A cabeça do santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras) por Divulgação
A história da minha vida, de Lucy Score (Bloom Brasil) por Reprodução
Pílulas de fé e sabedoria 2, de Padre Marcelo Rossi (Planeta) por Reprodução
O gato que salvou a biblioteca, de Sosuke Natsukawa (Planeta) por Divulgação
Memórias: A casa da minha mãe, de Shari Franke (Planeta) por Divulgação
Olá, estranho, de Katherine Center (Essência) por Reprodução
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Prometa que vai se lembrar de mim, de Abby Jimenez (Arqueiro) por Reprodução

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