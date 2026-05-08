LITERATURA

Dia das Mães: 33 livros para presentear mães apaixonadas por leitura

Seja um romance, um suspense, uma fantasia ou um título de não ficção, há muitas possibilidades de agradá-la

Thais Borges

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:00

Dia das Mães: 33 livros para presentear mães apaixonadas por leitura Crédito: Pexels

Se você tem uma mãe leitora - ou que decidiu que leria mais em 2026 -, uma boa opção de presente para o Dia das Mães, neste domingo (10), é optar por um livro. Seja um romance, um suspense, uma fantasia ou um título de não ficção, há muitas possibilidades de agradá-la, se você deixou para comprar o presente de última hora.

Somente neste mês de maio, há novos lançamentos de autoras importantes, como Freida McFadden e Mariana Salomão Carrara, como mostramos nessa seleção de 43 novos títulos que chegam às livrarias nas últimas semanas. Mas as opções vão desde os clássicos até aos bestsellers que já foram publicados há alguns anos. Para ajudar na sua escolha, indicamos aqui 33 livros que falam tanto sobre mulheres e relações afetivas quanto trazem personagens femininas fortes ou com vivências de maternidade.