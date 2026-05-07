IMPERDÍVEIS

Duvidoso ou bem feito? Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema

Se no passado os fãs temiam ver seus heróis ganhando versões em live-action de qualidade duvidosa, o cenário atual é esperançoso

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:24

Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema Crédito: Reprodução

A relação entre o cinema e os videogames sempre foi marcada por altos e baixos, mas a indústria audiovisual finalmente parece ter decifrado o código para transpor grandes franquias dos consoles para as telonas. Se no passado os fãs temiam ver seus heróis ganhando versões em live-action de qualidade duvidosa, o cenário atual é esperançoso. Confira abaixo 15 adaptações de jogos para adicionar à sua próxima maratona.

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Essa evolução na popularidade das adaptações é nítida quando observamos o sucesso de bilheteria de obras como Super Mario Bros. O Filme (2023) e Sonic: O Filme (2020). Paralelamente, o filão da aventura também ganhou fôlego renovado com longas como Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) e Uncharted: Fora do Mapa (2022).