Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Duvidoso ou bem feito? Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema

Se no passado os fãs temiam ver seus heróis ganhando versões em live-action de qualidade duvidosa, o cenário atual é esperançoso

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:24

Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema
Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema Crédito: Reprodução

A relação entre o cinema e os videogames sempre foi marcada por altos e baixos, mas a indústria audiovisual finalmente parece ter decifrado o código para transpor grandes franquias dos consoles para as telonas. Se no passado os fãs temiam ver seus heróis ganhando versões em live-action de qualidade duvidosa, o cenário atual é esperançoso. Confira abaixo 15 adaptações de jogos para adicionar à sua próxima maratona.

Confira 15 filmes que adaptam jogos para o cinema

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) por Reprodução
Um Filme Minecraft (2025) por Reprodução
Monster Hunter (2020) por Reprodução
Assassin's Creed (2016) por Reprodução
Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos (2016) por Reprodução
Terror em Silent Hill (2006) por Reprodução
Hitman: Assassino 47 (2007) por Reprodução
Mortal Kombat (2021) por Reprodução
Lara Croft: Tomb Raider (2001) por Reprodução
Resident Evil: O Hóspede Maldito (2002) por Reprodução
Uncharted: Fora do Mapa (2022) por Reprodução
Super Mario Bros. O Filme (2023) por Reprodução
Sonic: O Filme (2020) por Reprodução
Angry Birds: O Filme (2016) por Reprodução
Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo (2010) por Reprodução
1 de 15
Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) por Reprodução

Essa evolução na popularidade das adaptações é nítida quando observamos o sucesso de bilheteria de obras como Super Mario Bros. O Filme (2023) e Sonic: O Filme (2020). Paralelamente, o filão da aventura também ganhou fôlego renovado com longas como Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes (2023) e Uncharted: Fora do Mapa (2022).

Mas nem só de sucessos recentes vive esse nicho pop. Franquias de ação e terror já pavimentavam esse caminho desde o início dos anos 2000, com títulos que moldaram a cultura pop da época, como Lara Croft: Tomb Raider (2001), a duradoura saga Resident Evil e a construção de atmosfera de Terror em Silent Hill (2006).

LEIA MAIS

De Homem-Aranha a Meninas Malvadas: 50 filmes gratuitos para assistir no Mercado Play

Cansado de pagar streaming? Confira 50 filmes completos de graça no YouTube

O que é plot twist? Veja 10 filmes com finais chocantes para assistir hoje

Gosta de bancar o detetive? 10 filmes para descobrir quem é o assassino

Sem tempo? Confira 50 ótimos filmes com duração até 90 minutos

Mais recentes

Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - No dia do trabalho, o povo quer gozar

No dia do trabalho, o povo quer gozar
Imagem - Troquei Buenos Aires pela Chapada e entendi o que realmente acalma a mente

Troquei Buenos Aires pela Chapada e entendi o que realmente acalma a mente