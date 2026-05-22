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Quem é o namorado de Miguel Falabella, empresário 30 anos mais jovem com quem vive namoro à distância

Juntos há três anos, o ator e o capixaba Alexandre Altoe mantêm a relação longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:27

Miguel Falabella e Alexandre Altoe
Miguel Falabella e Alexandre Altoe Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 69 anos, Miguel Falabella está vivendo um romance com Alexandre Altoe. De acordo com informações do jornal Extra, o ator mantém um namoro discreto com o rapaz, que é 30 anos mais jovem, há cerca de três anos.

Apesar de preferir deixar o relacionamento longe dos holofotes, Falabella não faz questão de esconder a relação dos amigos próximos e da mídia. Eventualmente, os dois aparecem juntos em registros nas redes sociais.

Renomado ator e diretor da televisão brasileira, Miguel esteve presente, recentemente, na exibição da última novela das nove da TV Globo, “Três Graças”, onde interpretava o galerista Kaspar Damatta e fazia par romântico com o ator Samuel de Assis.

O casal mantém um namoro à distância, já que a residência fixa do diretor fica em São Paulo, enquanto o empresário mora no Espírito Santo. Ainda de acordo com o Extra, apesar dos quilômetros que os separam, os dois são vistos juntos com certa frequência em eventos, festas e peças de teatro. Alexandre, inclusive, já visitou os estúdios da Globo acompanhado do companheiro.

Alexandre Altoe, namorado de Miguel Falabella

Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe com Miguel Falabella em Ano Novo por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Astrid Fontenelle por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe por Reprodução/Instagram
Alexandre e Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe por Reprodução/Instagram
Alexandre Altoe e Alessandra Maestrini por Reprodução/Instagram
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Alexandre Altoe e Miguel Falabella por Reprodução/Instagram

Mas quem é Alexandre Altoe? O namorado de Falabella é natural do Espírito Santo, tem 39 anos e atua como empresário. Ele é dono de uma loja de artigos naturais e suplementos, como whey protein e creatina, a qual Miguel Falabella já ajudou a divulgar.

Com cerca de 10 mil seguidores na internet, Alexandre chama a atenção pela altura, medindo 1,90 metro, e também se define como criador de conteúdo nas redes sociais, com foco em vida saudável e na promoção dos produtos de seu comércio.

Ele também mantém uma boa relação com o círculo de amizades do ator, acumulando fotos ao lado de celebridades como Xuxa, Claudia Raia, Alessandra Maestrini, Astrid Fontenelle e Adriane Galisteu.

Atualmente, Miguel Falabella está passando uma temporada no Rio de Janeiro, onde ensaia para o espetáculo “Victor ou Victória”, que tem data de estreia marcada para o dia 4 de junho.

Leia mais

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Tags:

Romance Miguel Falabella Namoro Alexandre Altoe

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