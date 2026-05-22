Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apresentador infantil lamenta morte do filho de 14 anos por complicações do câncer

Adolescente morreu após complicações de câncer na boca

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 21:10

Apresentador lamentou morte do filho com texto emocionante nas redes
Apresentador lamentou morte do filho com texto emocionante nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

O apresentador infantil Daniel Coleman, conhecido pelo programa Danny Go!, anunciou nesta sexta-feira (22), a morte do filho mais velho, Isaac, de 14 anos, através das redes sociais.

O adolescente morreu após complicações de um câncer na boca, diagnosticado em dezembro de 2025. Ele já havia passado por cirurgias e internações e começou a ser tratado com cuidados paliativos.

Daniel Coleman e a família

Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
1 de 9
Apresentador publicou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram

“Oh, meu doce menino. Há tanta coisa que eu quero dizer, mas ainda não sei como. Já sinto tanta saudade, e a dor no meu coração é muito maior do que consigo suportar. Mas, ao rever milhares de fotos e vídeos nesta última semana, também me sinto imensamente orgulhoso”, escreveu o apresentador na legenda de uma publicação nas redes sociais.

Coleman relembrou ainda os desafios enfrentados pelo filho contra o câncer. “Seus 14 anos foram repletos de desafios, mas você os enfrentou com tanta garra e, de alguma forma, manteve sua alegria característica apesar de tudo. Você realmente tinha um brilho único, Isaac! Lembrar o quanto você era amado e o quanto sua vida foi plena me conforta muito. Ser seu pai foi a maior honra da minha vida. Tenho muito orgulho de você e te amarei para sempre. Descanse em paz, filho”, concluiu.

O adolescente também era diagnosticado com anemia de Fanconi, doença genética rara caracterizada pela falência da médula óssea, o que gera anomalias físicas e um risco elevado do desenvolvimento de câncer.

Daniel Coleman é conhecido por criar e estrear vídeos do canal Danny Go!, criado no YouTube e que ganhou temporada na Netflix. Ele é casado com Mindy Coleman, e os dois são pais de Isaac e de Levi, de 10 anos.

Tags:

Daniel Coleman E A Família

Mais recentes

Imagem - Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais

Discreta, Rayssa Leal faz rara declaração para namorada influenciadora nas redes sociais
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração

Cor e número da sorte de hoje (23 de maio): sábado traz leveza, boas surpresas e encontros que aquecem o coração
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Aquele que não consegue suportar a solidão jamais conhecerá a si mesmo' - a reflexão atribuída a Schopenhauer sobre silêncio e autoconhecimento

Frase do dia da Filosofia: 'Aquele que não consegue suportar a solidão jamais conhecerá a si mesmo' - a reflexão atribuída a Schopenhauer sobre silêncio e autoconhecimento