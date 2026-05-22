Apresentador infantil lamenta morte do filho de 14 anos por complicações do câncer

Felipe Sena
Publicado em 22 de maio de 2026 às 21:10
O apresentador infantil Daniel Coleman, conhecido pelo programa Danny Go!, anunciou nesta sexta-feira (22), a morte do filho mais velho, Isaac, de 14 anos, através das redes sociais.
O adolescente morreu após complicações de um câncer na boca, diagnosticado em dezembro de 2025. Ele já havia passado por cirurgias e internações e começou a ser tratado com cuidados paliativos.
Daniel Coleman e a família
“Oh, meu doce menino. Há tanta coisa que eu quero dizer, mas ainda não sei como. Já sinto tanta saudade, e a dor no meu coração é muito maior do que consigo suportar. Mas, ao rever milhares de fotos e vídeos nesta última semana, também me sinto imensamente orgulhoso”, escreveu o apresentador na legenda de uma publicação nas redes sociais.
Coleman relembrou ainda os desafios enfrentados pelo filho contra o câncer. “Seus 14 anos foram repletos de desafios, mas você os enfrentou com tanta garra e, de alguma forma, manteve sua alegria característica apesar de tudo. Você realmente tinha um brilho único, Isaac! Lembrar o quanto você era amado e o quanto sua vida foi plena me conforta muito. Ser seu pai foi a maior honra da minha vida. Tenho muito orgulho de você e te amarei para sempre. Descanse em paz, filho”, concluiu.
O adolescente também era diagnosticado com anemia de Fanconi, doença genética rara caracterizada pela falência da médula óssea, o que gera anomalias físicas e um risco elevado do desenvolvimento de câncer.
Daniel Coleman é conhecido por criar e estrear vídeos do canal Danny Go!, criado no YouTube e que ganhou temporada na Netflix. Ele é casado com Mindy Coleman, e os dois são pais de Isaac e de Levi, de 10 anos.