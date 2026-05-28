COMPRAR APÊ OU ALUGAR IATE?

Maior embarcação de luxo disponível para aluguel pode custar mais do que apartamento de alto padrão e tem fila de espera

Batizado de 'This is It', algo como "É isso" ou "Chegou o momento", os criadores tentaram traduzir a audácia e o caráter revolucionário da embarcação



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Gastos com a embarcação ultrapassam os dois milhões de reais Crédito: Reprodução / Instagram / Tom Claeren

Você sabia que alugar um iate por uma semana pode custar mais que muitos apartamentos de alto padrão no Brasil? O This Is It virou símbolo desse mercado ao ser anunciado por cerca de R$ 2,2 milhões semanais, sem contar despesas extras.

Com 43,5 metros, o modelo é apresentado como o maior catamarã a motor disponível para fretamento. Construído pela Tecnomar em 2024, ele possui suíte, piscina, spa, sauna e grandes áreas de vidro.

Imagens de divulgação 1 de 8

Quanto custa passar uma semana a bordo?

O preço parte de 350 mil euros por semana, valor próximo de R$ 2,2 milhões, conforme as páginas de divulgação. Além desse valor básico de aluguel, os custos finais aumentam com combustível, taxas portuárias, alimentação e serviços extras.

Entre os diferenciais, o This Is It reúne estrutura de mansão e serviços de resort. O iate tem seis suítes para até 12 hóspedes, tripulação de 12 pessoas, piscina, spa, sauna, ducha sensorial e áreas externas feitas para refeições e descanso.

A suíte principal funciona quase como um apartamento particular. O espaço tem terraço panorâmico, jardim vertical que atravessa dois andares e pé-direito alto, o que reforça a sensação de amplitude dentro da embarcação.

O salão principal se conecta ao deck externo por portas do chão ao teto e leva o hóspede para uma área com bar, mesa de jogos, piscina e espaço formal para jantar Crédito: Divulgação

A embarcação ainda oferece brinquedos aquáticos e equipamentos de lazer, como jet skis, seabobs, e-foil, prancha de wakeboard, stand-up paddle e caiaque inflável.

Idealizadores do ‘This is It’

A embarcação foi construída pela Tecnomar, marca do grupo italiano The Italian Sea Group. O projeto de design é creditado principalmente a Gian Marco Campanino, diretor global de arte do grupo, e Mattia Piro, do Centro Stile da TISG.

A proposta era criar algo fora do padrão da náutica de luxo. Segundo a Boat International, o cliente queria algo “completamente novo” e, depois, a equipe envolvida descreveu o pedido como algo “extravagante e fora do normal”.

Giovanni Costantino, fundador e CEO da The Italian Sea Group, disse que a realização do projeto “desafia percepções convencionais” e força a recriar os limites da estética. Na prática, a ideia era fazer um catamarã além de um barco grande: uma peça de arquitetura flutuante.