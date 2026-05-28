Maior embarcação de luxo disponível para aluguel pode custar mais do que apartamento de alto padrão e tem fila de espera

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00
Você sabia que alugar um iate por uma semana pode custar mais que muitos apartamentos de alto padrão no Brasil? O This Is It virou símbolo desse mercado ao ser anunciado por cerca de R$ 2,2 milhões semanais, sem contar despesas extras.
Com 43,5 metros, o modelo é apresentado como o maior catamarã a motor disponível para fretamento. Construído pela Tecnomar em 2024, ele possui suíte, piscina, spa, sauna e grandes áreas de vidro.
Imagens de divulgação
O preço parte de 350 mil euros por semana, valor próximo de R$ 2,2 milhões, conforme as páginas de divulgação. Além desse valor básico de aluguel, os custos finais aumentam com combustível, taxas portuárias, alimentação e serviços extras.
Entre os diferenciais, o This Is It reúne estrutura de mansão e serviços de resort. O iate tem seis suítes para até 12 hóspedes, tripulação de 12 pessoas, piscina, spa, sauna, ducha sensorial e áreas externas feitas para refeições e descanso.
A suíte principal funciona quase como um apartamento particular. O espaço tem terraço panorâmico, jardim vertical que atravessa dois andares e pé-direito alto, o que reforça a sensação de amplitude dentro da embarcação.
A embarcação ainda oferece brinquedos aquáticos e equipamentos de lazer, como jet skis, seabobs, e-foil, prancha de wakeboard, stand-up paddle e caiaque inflável.
A embarcação foi construída pela Tecnomar, marca do grupo italiano The Italian Sea Group. O projeto de design é creditado principalmente a Gian Marco Campanino, diretor global de arte do grupo, e Mattia Piro, do Centro Stile da TISG.
A proposta era criar algo fora do padrão da náutica de luxo. Segundo a Boat International, o cliente queria algo “completamente novo” e, depois, a equipe envolvida descreveu o pedido como algo “extravagante e fora do normal”.
Giovanni Costantino, fundador e CEO da The Italian Sea Group, disse que a realização do projeto “desafia percepções convencionais” e força a recriar os limites da estética. Na prática, a ideia era fazer um catamarã além de um barco grande: uma peça de arquitetura flutuante.
O estilo principal mistura três referências: arquitetura contemporânea, tecnologia e formas orgânicas ligadas ao mar. A própria descrição comercial do iate diz que o This Is It se afasta do desenho típico de iates e se aproxima da arquitetura civil, com linhas suaves que lembram criaturas marinhas.