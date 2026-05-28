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Maior embarcação de luxo disponível para aluguel pode custar mais do que apartamento de alto padrão e tem fila de espera

Batizado de 'This is It', algo como "É isso" ou "Chegou o momento", os criadores tentaram traduzir a audácia e o caráter revolucionário da embarcação

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Gastos com a embarcação ultrapassam os dois milhões de reais
Gastos com a embarcação ultrapassam os dois milhões de reais Crédito: Reprodução / Instagram / Tom Claeren

Você sabia que alugar um iate por uma semana pode custar mais que muitos apartamentos de alto padrão no Brasil? O This Is It virou símbolo desse mercado ao ser anunciado por cerca de R$ 2,2 milhões semanais, sem contar despesas extras.

Com 43,5 metros, o modelo é apresentado como o maior catamarã a motor disponível para fretamento. Construído pela Tecnomar em 2024, ele possui suíte, piscina, spa, sauna e grandes áreas de vidro.

Imagens de divulgação

Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação
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Confira algumas imagens por dentro do 'This is It' por Divulgação

Quanto custa passar uma semana a bordo?

O preço parte de 350 mil euros por semana, valor próximo de R$ 2,2 milhões, conforme as páginas de divulgação. Além desse valor básico de aluguel, os custos finais aumentam com combustível, taxas portuárias, alimentação e serviços extras.

Entre os diferenciais, o This Is It reúne estrutura de mansão e serviços de resort. O iate tem seis suítes para até 12 hóspedes, tripulação de 12 pessoas, piscina, spa, sauna, ducha sensorial e áreas externas feitas para refeições e descanso.

A suíte principal funciona quase como um apartamento particular. O espaço tem terraço panorâmico, jardim vertical que atravessa dois andares e pé-direito alto, o que reforça a sensação de amplitude dentro da embarcação.

O salão principal se conecta ao deck externo por portas do chão ao teto e leva o hóspede para uma área com bar, mesa de jogos, piscina e espaço formal para jantar
O salão principal se conecta ao deck externo por portas do chão ao teto e leva o hóspede para uma área com bar, mesa de jogos, piscina e espaço formal para jantar Crédito: Divulgação

A embarcação ainda oferece brinquedos aquáticos e equipamentos de lazer, como jet skis, seabobs, e-foil, prancha de wakeboard, stand-up paddle e caiaque inflável.

Idealizadores do ‘This is It’

A embarcação foi construída pela Tecnomar, marca do grupo italiano The Italian Sea Group. O projeto de design é creditado principalmente a Gian Marco Campanino, diretor global de arte do grupo, e Mattia Piro, do Centro Stile da TISG.

A proposta era criar algo fora do padrão da náutica de luxo. Segundo a Boat International, o cliente queria algo “completamente novo” e, depois, a equipe envolvida descreveu o pedido como algo “extravagante e fora do normal”.

Giovanni Costantino, fundador e CEO da The Italian Sea Group, disse que a realização do projeto “desafia percepções convencionais” e força a recriar os limites da estética. Na prática, a ideia era fazer um catamarã além de um barco grande: uma peça de arquitetura flutuante.

O estilo principal mistura três referências: arquitetura contemporânea, tecnologia e formas orgânicas ligadas ao mar. A própria descrição comercial do iate diz que o This Is It se afasta do desenho típico de iates e se aproxima da arquitetura civil, com linhas suaves que lembram criaturas marinhas.

Tags:

Luxo Iate

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