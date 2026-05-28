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Chega de sufoco? 3 signos entram em uma fase mais leve no trabalho após esta quinta-feira (28 de maio)

Depois de semanas de pressão e desgaste, três signos começam a enxergar caminhos mais promissores na carreira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias de maio prometem trazer uma mudança importante para quem vinha enfrentando atrasos, cobranças e inseguranças profissionais. A partir desta quinta-feira, 28 de maio, alguns signos começam a sentir que o peso diminui e que as coisas finalmente voltam a andar. O momento favorece decisões inteligentes, novas oportunidades e até uma sensação inesperada de confiança no próprio potencial. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Virgem: Depois de um período mentalmente cansativo, você começa a perceber que nem tudo depende exclusivamente do seu controle. Situações que estavam travadas no trabalho finalmente começam a destravar, e isso traz um enorme alívio emocional. Existe uma chance importante de reconhecimento profissional nas próximas semanas, principalmente para quem vinha trabalhando muito sem receber retorno proporcional. Você também tende a recuperar a motivação para projetos que tinham perdido a graça recentemente.

Dica cósmica: Pare de carregar o peso de tudo sozinho.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: Sua vida profissional ganha movimento novamente depois de semanas de sensação de estagnação. O mais interessante é que oportunidades podem surgir justamente de onde você menos esperava. Conversas, contatos antigos ou até mudanças repentinas podem abrir portas importantes para crescimento financeiro e profissional. Você entra em uma fase mais ousada e confiante, o que aumenta bastante suas chances de sucesso.

Dica cósmica: Oportunidades rápidas exigem coragem para agir sem medo.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Aquário: Você começa a enxergar com mais clareza qual caminho realmente faz sentido para sua carreira. Depois de muitas dúvidas e cobranças internas, surge uma sensação forte de libertação profissional. Projetos autorais, mudanças de área ou novas ideias ganham força agora. O mais importante será confiar mais no seu diferencial em vez de tentar agradar todo mundo ao redor.

Dica cósmica: Seu maior talento pode ser justamente aquilo que te faz parecer diferente dos outros.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Virgem Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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