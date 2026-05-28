ASTROLOGIA

Chega de sufoco? 3 signos entram em uma fase mais leve no trabalho após esta quinta-feira (28 de maio)

Depois de semanas de pressão e desgaste, três signos começam a enxergar caminhos mais promissores na carreira

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos dias de maio prometem trazer uma mudança importante para quem vinha enfrentando atrasos, cobranças e inseguranças profissionais. A partir desta quinta-feira, 28 de maio, alguns signos começam a sentir que o peso diminui e que as coisas finalmente voltam a andar. O momento favorece decisões inteligentes, novas oportunidades e até uma sensação inesperada de confiança no próprio potencial. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Depois de um período mentalmente cansativo, você começa a perceber que nem tudo depende exclusivamente do seu controle. Situações que estavam travadas no trabalho finalmente começam a destravar, e isso traz um enorme alívio emocional. Existe uma chance importante de reconhecimento profissional nas próximas semanas, principalmente para quem vinha trabalhando muito sem receber retorno proporcional. Você também tende a recuperar a motivação para projetos que tinham perdido a graça recentemente.

Dica cósmica: Pare de carregar o peso de tudo sozinho.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Sua vida profissional ganha movimento novamente depois de semanas de sensação de estagnação. O mais interessante é que oportunidades podem surgir justamente de onde você menos esperava. Conversas, contatos antigos ou até mudanças repentinas podem abrir portas importantes para crescimento financeiro e profissional. Você entra em uma fase mais ousada e confiante, o que aumenta bastante suas chances de sucesso.

Dica cósmica: Oportunidades rápidas exigem coragem para agir sem medo.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário: Você começa a enxergar com mais clareza qual caminho realmente faz sentido para sua carreira. Depois de muitas dúvidas e cobranças internas, surge uma sensação forte de libertação profissional. Projetos autorais, mudanças de área ou novas ideias ganham força agora. O mais importante será confiar mais no seu diferencial em vez de tentar agradar todo mundo ao redor.

Dica cósmica: Seu maior talento pode ser justamente aquilo que te faz parecer diferente dos outros.