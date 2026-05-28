ASTROLOGIA

Hoje (28 de maio) pode trazer revelações importantes sobre relações, dinheiro e decisões que estavam sendo adiadas há semanas

A quinta-feira chega mais intensa emocionalmente e pode fazer muitos signos perceberem o que realmente vale a pena manter na própria vida

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 28 de maio, favorece conversas sinceras, reorganização de prioridades e atitudes mais maduras diante de situações desgastantes. Muitas pessoas vão sentir necessidade de desacelerar, proteger a saúde emocional e parar de insistir em ambientes ou relações que já não fazem sentido. Ao mesmo tempo, será um momento positivo para fortalecer vínculos, rever gastos e tomar decisões pensando mais no futuro do que no impulso do momento. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Hoje os relacionamentos ganham destaque e algumas conversas podem mexer bastante com você emocionalmente. No trabalho, será importante agir com diplomacia para evitar conflitos desnecessários. No amor, o momento favorece aproximação e mais cumplicidade. Dica cósmica: Nem toda situação precisa virar disputa.

Touro: A quinta-feira favorece organização, foco e mais disciplina na rotina. Você pode sentir necessidade de colocar a vida em ordem, principalmente em assuntos ligados ao trabalho e ao dinheiro. Nas relações, evite teimosia em conversas delicadas. Dica cósmica: Cuidar da própria paz também é prioridade.

Gêmeos: Hoje o dia favorece criatividade, romances e momentos mais leves. Conversas importantes podem trazer clareza sobre sentimentos e planos futuros. Apenas tente evitar gastos impulsivos ou decisões feitas no calor da emoção. Dica cósmica: Sua mente desacelera quando o coração encontra segurança.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer: O dia traz mais sensibilidade e necessidade de acolhimento emocional. Questões familiares podem ganhar destaque e exigir mais paciência da sua parte. No trabalho, tente não carregar responsabilidades além do necessário. Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo sozinho.

Leão: Hoje sua comunicação estará mais forte e algumas conversas podem abrir caminhos importantes no trabalho ou na vida pessoal. O momento favorece reconciliações e decisões práticas. Só evite agir por orgulho em situações emocionais. Dica cósmica: Escutar também é uma forma de liderança.

Virgem: A quinta-feira favorece estabilidade financeira e organização da rotina. Você pode conseguir enxergar soluções práticas para problemas que estavam incomodando há dias. Nas relações, tente evitar cobranças excessivas. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer no seu tempo exato.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje você estará mais emocional e reflexivo, principalmente em assuntos ligados ao amor e às amizades. O dia favorece equilíbrio, mas será importante não absorver problemas dos outros como se fossem seus. Dica cósmica: Proteger sua energia não é egoísmo.

Escorpião: O dia favorece introspecção, silêncio e observação. Você pode perceber intenções escondidas ou compreender algo que antes parecia confuso. No amor, sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. Dica cósmica: Algumas respostas chegam quando você desacelera.

Sagitário: Hoje amizades, planos futuros e relações importantes podem ganhar mais atenção. O momento favorece conexões verdadeiras, mas será importante controlar impulsos financeiros e emocionais. Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser aceita imediatamente.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio: A quinta-feira favorece crescimento profissional, foco e reconhecimento. Você pode sentir mais pressão no trabalho, mas também terá clareza para lidar com responsabilidades importantes. No amor, tente separar estresse profissional da vida pessoal. Dica cósmica: Descansar também aumenta sua produtividade.

Aquário: Hoje será um ótimo momento para aprender algo novo, rever planos e conversar sobre o futuro. O dia favorece trocas sinceras e decisões mais conscientes. Apenas evite respostas frias em relações importantes. Dica cósmica: Algumas conexões precisam de mais presença emocional.