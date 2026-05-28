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Hoje (28 de maio) pode trazer revelações importantes sobre relações, dinheiro e decisões que estavam sendo adiadas há semanas

A quinta-feira chega mais intensa emocionalmente e pode fazer muitos signos perceberem o que realmente vale a pena manter na própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 28 de maio, favorece conversas sinceras, reorganização de prioridades e atitudes mais maduras diante de situações desgastantes. Muitas pessoas vão sentir necessidade de desacelerar, proteger a saúde emocional e parar de insistir em ambientes ou relações que já não fazem sentido. Ao mesmo tempo, será um momento positivo para fortalecer vínculos, rever gastos e tomar decisões pensando mais no futuro do que no impulso do momento. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje os relacionamentos ganham destaque e algumas conversas podem mexer bastante com você emocionalmente. No trabalho, será importante agir com diplomacia para evitar conflitos desnecessários. No amor, o momento favorece aproximação e mais cumplicidade. Dica cósmica: Nem toda situação precisa virar disputa.

Touro: A quinta-feira favorece organização, foco e mais disciplina na rotina. Você pode sentir necessidade de colocar a vida em ordem, principalmente em assuntos ligados ao trabalho e ao dinheiro. Nas relações, evite teimosia em conversas delicadas. Dica cósmica: Cuidar da própria paz também é prioridade.

Gêmeos: Hoje o dia favorece criatividade, romances e momentos mais leves. Conversas importantes podem trazer clareza sobre sentimentos e planos futuros. Apenas tente evitar gastos impulsivos ou decisões feitas no calor da emoção. Dica cósmica: Sua mente desacelera quando o coração encontra segurança.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia traz mais sensibilidade e necessidade de acolhimento emocional. Questões familiares podem ganhar destaque e exigir mais paciência da sua parte. No trabalho, tente não carregar responsabilidades além do necessário. Dica cósmica: Você não precisa resolver tudo sozinho.

Leão: Hoje sua comunicação estará mais forte e algumas conversas podem abrir caminhos importantes no trabalho ou na vida pessoal. O momento favorece reconciliações e decisões práticas. Só evite agir por orgulho em situações emocionais. Dica cósmica: Escutar também é uma forma de liderança.

Virgem: A quinta-feira favorece estabilidade financeira e organização da rotina. Você pode conseguir enxergar soluções práticas para problemas que estavam incomodando há dias. Nas relações, tente evitar cobranças excessivas. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer no seu tempo exato.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje você estará mais emocional e reflexivo, principalmente em assuntos ligados ao amor e às amizades. O dia favorece equilíbrio, mas será importante não absorver problemas dos outros como se fossem seus. Dica cósmica: Proteger sua energia não é egoísmo.

Escorpião: O dia favorece introspecção, silêncio e observação. Você pode perceber intenções escondidas ou compreender algo que antes parecia confuso. No amor, sinceridade será essencial para evitar mal-entendidos. Dica cósmica: Algumas respostas chegam quando você desacelera.

Sagitário: Hoje amizades, planos futuros e relações importantes podem ganhar mais atenção. O momento favorece conexões verdadeiras, mas será importante controlar impulsos financeiros e emocionais. Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa ser aceita imediatamente.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A quinta-feira favorece crescimento profissional, foco e reconhecimento. Você pode sentir mais pressão no trabalho, mas também terá clareza para lidar com responsabilidades importantes. No amor, tente separar estresse profissional da vida pessoal. Dica cósmica: Descansar também aumenta sua produtividade.

Aquário: Hoje será um ótimo momento para aprender algo novo, rever planos e conversar sobre o futuro. O dia favorece trocas sinceras e decisões mais conscientes. Apenas evite respostas frias em relações importantes. Dica cósmica: Algumas conexões precisam de mais presença emocional.

Peixes: O dia traz reflexões profundas sobre segurança emocional, dinheiro e relações pessoais. Você pode sentir necessidade de reorganizar prioridades e se afastar de ambientes cansativos. No amor, a sinceridade tende a fortalecer vínculos importantes. Dica cósmica: Sua intuição vai mostrar quem realmente merece espaço na sua vida.

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