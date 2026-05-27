Cor e número da sorte de hoje (27 de maio): quarta-feira favorece avanços, respostas e novas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:00
A quarta-feira chega com uma energia de movimento e resolução para vários signos. Questões que estavam travadas podem finalmente avançar, enquanto oportunidades inesperadas surgem através de conversas, contatos e mudanças de perspectiva. O momento também favorece crescimento profissional, fortalecimento de relações e decisões tomadas com mais maturidade e confiança. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece novos projetos, acordos profissionais e oportunidades financeiras importantes. Uma situação ligada a trabalho ou dinheiro pode finalmente começar a se resolver.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 2
Touro: Mudanças positivas podem trazer mais estabilidade emocional e financeira. O momento também favorece reconhecimento no trabalho e boas surpresas na vida afetiva.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 5
Gêmeos: Sua criatividade e capacidade de comunicação estarão em destaque hoje. Uma conversa importante pode abrir portas profissionais ou trazer respostas que você esperava há algum tempo.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 2
As plantas que são a cara de cada signo
Câncer: Uma pendência antiga tende a caminhar para uma solução definitiva. O dia favorece decisões conscientes, crescimento profissional e apoio de pessoas próximas.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 6
Leão: Você conseguirá enxergar situações com mais clareza e maturidade. O momento favorece reconhecimento no trabalho e avanços ligados à vida financeira.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 4
Virgem: A quarta-feira traz sensação de renovação e mais disposição para reorganizar a vida. Evite gastos impulsivos e mantenha seus planos em sigilo por enquanto.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Libra: O dia favorece novas oportunidades profissionais e decisões importantes para o futuro. Relações afetivas também tendem a ganhar mais leveza e cumplicidade.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 8
Escorpião: Viagens, encontros ou mudanças inesperadas podem movimentar sua rotina. Mesmo em um dia mais corrido, você conseguirá resolver assuntos importantes.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 6
Sagitário: A quarta-feira favorece crescimento profissional, novas ideias e oportunidades financeiras. Evite falar demais sobre seus planos antes da hora certa.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 1
O esmalte que é a cara de cada signo
Capricórnio: Um problema antigo pode finalmente perder força hoje. O momento também favorece expansão profissional e novos caminhos ligados ao trabalho.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 4
Aquário: Sua intuição estará mais forte e poderá ajudar em decisões importantes. O dia favorece estudos, conversas profundas e conexões especiais.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 7
Peixes: O momento será favorável para desacelerar e reorganizar prioridades. Pequenas atitudes podem trazer mais equilíbrio emocional e boas oportunidades ao longo do dia.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 2