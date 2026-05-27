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Cor e número da sorte de hoje (27 de maio): quarta-feira favorece avanços, respostas e novas oportunidades

O dia traz clareza para decisões importantes, crescimento profissional e situações que começam a sair do lugar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte
Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira chega com uma energia de movimento e resolução para vários signos. Questões que estavam travadas podem finalmente avançar, enquanto oportunidades inesperadas surgem através de conversas, contatos e mudanças de perspectiva. O momento também favorece crescimento profissional, fortalecimento de relações e decisões tomadas com mais maturidade e confiança. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece novos projetos, acordos profissionais e oportunidades financeiras importantes. Uma situação ligada a trabalho ou dinheiro pode finalmente começar a se resolver.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Touro: Mudanças positivas podem trazer mais estabilidade emocional e financeira. O momento também favorece reconhecimento no trabalho e boas surpresas na vida afetiva.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 5

Gêmeos: Sua criatividade e capacidade de comunicação estarão em destaque hoje. Uma conversa importante pode abrir portas profissionais ou trazer respostas que você esperava há algum tempo.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Uma pendência antiga tende a caminhar para uma solução definitiva. O dia favorece decisões conscientes, crescimento profissional e apoio de pessoas próximas.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Leão: Você conseguirá enxergar situações com mais clareza e maturidade. O momento favorece reconhecimento no trabalho e avanços ligados à vida financeira.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Virgem: A quarta-feira traz sensação de renovação e mais disposição para reorganizar a vida. Evite gastos impulsivos e mantenha seus planos em sigilo por enquanto.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece novas oportunidades profissionais e decisões importantes para o futuro. Relações afetivas também tendem a ganhar mais leveza e cumplicidade.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 8

Escorpião: Viagens, encontros ou mudanças inesperadas podem movimentar sua rotina. Mesmo em um dia mais corrido, você conseguirá resolver assuntos importantes.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 6

Sagitário: A quarta-feira favorece crescimento profissional, novas ideias e oportunidades financeiras. Evite falar demais sobre seus planos antes da hora certa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 1

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Um problema antigo pode finalmente perder força hoje. O momento também favorece expansão profissional e novos caminhos ligados ao trabalho.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 4

Aquário: Sua intuição estará mais forte e poderá ajudar em decisões importantes. O dia favorece estudos, conversas profundas e conexões especiais.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 7

Peixes: O momento será favorável para desacelerar e reorganizar prioridades. Pequenas atitudes podem trazer mais equilíbrio emocional e boas oportunidades ao longo do dia.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 2

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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