FISICULTURISMO

'Lei Gabriel Ganley': discussão sobre regras de treino vira debate após morte de fisiculturista

Usuários nas redes sociais reagiram negativamente à possibilidade de regulação legislativa dentro do esporte



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 28 de maio de 2026 às 04:04

Atleta faleceu aos 22 anos de miocardiopatia hipertrófica Crédito: Reprodução

Gabriel Ganley, influenciador e fisiculturista, foi encontrado sem vida em seu apartamento neste sábado (23). O falecimento do atleta, registrado inicialmente como caso suspeito pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), levantou o debate sobre a regulação do fisiculturismo.

Fontes da CNN Brasil no IML confirmaram que a causa da morte foi um quadro de cardiomiopatia hipertrófica. A doença é caracterizada pelo espessamento anormal do músculo cardíaco. Ela geralmente é hereditária, mas pode ter outras origens.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

“Lei Ganley”

Nas redes sociais, começou a circular uma possível movimentação legislativa com o objetivo de fiscalizar o exercício do fisiculturismo. Porém, a proposta apelidada de “Lei Ganley” ainda não existe.

Mensagens de usuários do Instagram em uma publicação que falava sobre a possível regulamentação Crédito: Reprodução / Instagram

O projeto que mais se aproxima dessa proposta é o PL 21/2025, apresentado pela deputada Renata Abreu (PODE-SP) em fevereiro de 2025. Após alterações, ele passou a focar na regulamentação da profissão de treinador de fisiculturismo, e não do esporte como um todo.

Atualmente, o texto já foi aprovado pela Comissão do Esporte com um substitutivo e segue aguardando parecer na Comissão de Trabalho (CTRAB). Na prática, o profissional precisaria cumprir um dos seguintes requisitos:

diploma superior em Educação Física ou curso tecnológico conexo à área

certificação expedida por entidade nacional de fisiculturismo em curso com carga mínima de 500 horas e estágio prático

experiência mínima de três anos como atleta profissional de fisiculturismo, certificada por confederação ou federação

Além do PL 21/2025, existe o PL 3315/2024, proposto pelo deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). A proposta obriga competições de fisiculturismo no Brasil a contar com equipe médica habilitada em suporte básico e avançado à vida, além de equipamentos para remoção de pacientes.

Profissão de risco

Um estudo divulgado pela European Society of Cardiology investigou mais de 20 mil fisiculturistas homens, com foco especial nas causas de morte desses atletas. Dentre todos os óbitos identificados, cerca de 38% foram relacionados à morte súbita cardíaca.

Dentre os laudos de autópsia disponíveis, os casos mais recorrentes envolveram cardiomegalia e hipertrofia ventricular. Ambas as doenças estão relacionadas com o espessamento das fibras cardíacas em padrões anormais, sendo a primeira chamada popularmente de "coração grande".

Apesar de diferentes, essas condições e a cardiomiopatia hipertrófica pertencem ao grupo das alterações estruturais do coração Crédito: Internet Archive Book Images / Wikimedia Commons

Outra conclusão do estudo é que a taxa de mortes era maior entre atletas profissionais (193,63 casos por 100 mil atletas-ano) do que em amadores, em uma proporção de quase catorze vezes maior.

Dentro da categoria profissional, os maiores afetados foram os atletas da categoria Open Physique, cerca de 17,1% dos óbitos registrados em profissionais. Essa categoria é marcada por excessos devido a não possuir restrição de peso, o que leva os atletas a pesos altíssimos.