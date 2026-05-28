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O universo revela uma verdade difícil para Áries, Touro, Gêmeos e Aquário hoje (28 de maio), e ignorar o aviso pode custar caro

Revelações inesperadas, conversas intensas e decisões difíceis prometem mexer com quatro signos nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas situações chegam ao limite nesta quinta-feira, 28 de maio. O dia promete revelações intensas, conversas desconfortáveis e decisões que já não podem mais ser adiadas. Para quatro signos, a sensação será de finalmente enxergar algo que estava escondido há muito tempo. Mesmo que doa no começo, encarar a verdade agora pode evitar problemas ainda maiores nas próximas semanas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você pode perceber que vem insistindo em algo que já perdeu o sentido faz tempo. Seja no trabalho, na vida amorosa ou até em amizades, o dia traz um choque de realidade importante. Quanto mais tentar controlar tudo, maior será o desgaste emocional. Existe uma mudança necessária acontecendo diante dos seus olhos, e ignorar isso só vai prolongar o desconforto.

Dica cósmica: Nem toda perda é um fracasso. Algumas são libertações disfarçadas.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Touro: Uma conversa, atitude ou descoberta pode fazer você repensar completamente a forma como vinha lidando com alguém próximo. O problema é que você tende a insistir no conforto, mesmo quando sabe que algo não está mais saudável. Hoje, o universo praticamente obriga você a enxergar a verdade sem filtros. E, no fundo, você já sabia.

Dica cósmica: Escutar sua intuição agora vale mais do que ouvir promessas bonitas.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Gêmeos: O dia mexe diretamente com emoções que você vinha tentando evitar. Existe algo mal resolvido ocupando espaço demais na sua mente, e a tendência será finalmente colocar tudo para fora. Apesar do impacto inicial, isso pode trazer um enorme alívio. A verdade que aparece hoje não vem para destruir seus planos, mas para impedir que você continue se enganando.

Dica cósmica: Falar o que sente pode mudar completamente o rumo da sua semana.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
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Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Aquário: Você pode receber um sinal muito claro de que está na hora de mudar de direção. Uma situação desgastante começa a mostrar seus limites, principalmente se você vinha ignorando alertas há semanas. O mais importante agora é parar de racionalizar tudo e admitir o que já não funciona mais. A clareza chega forte hoje, mas depende de você agir a partir dela.

Dica cósmica: Adiar decisões importantes também é uma escolha.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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