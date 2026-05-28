TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: 3 signos terão dia decisivo para dinheiro e mudanças pessoais nesta quinta (28)

Previsão para 28 de maio aponta energia favorável para crescimento financeiro, viradas emocionais e oportunidades inesperadas

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A quinta-feira, 28 de maio, chega com energia intensa de transformação para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, o dia tende a favorecer decisões importantes ligadas a dinheiro, reorganização da vida pessoal e mudanças que podem abrir novos caminhos antes do fim do mês.

Para Leão, o momento indica expansão e reconhecimento. O tarot aponta possibilidade de destaque profissional, conversas importantes envolvendo trabalho e oportunidades ligadas à vida financeira. O signo também pode sentir necessidade maior de assumir protagonismo em decisões que vinha adiando.

O date perfeito para Leão 1 de 8

A quinta-feira ainda favorece movimentos ligados a novos projetos, negociações e retomada da autoconfiança.

Já Virgem entra em um dia estratégico para reorganizar prioridades e resolver pendências emocionais que estavam consumindo energia mental. O tarot mostra clareza para enxergar situações de forma mais prática e racional.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Questões ligadas a dinheiro, rotina e planejamento tendem a ganhar força ao longo do dia. Pequenas mudanças podem gerar uma sensação maior de estabilidade e controle.

Para Sagitário, a previsão aponta movimento, reencontros e oportunidades inesperadas surgindo através de contatos e conversas. O signo deve viver uma quinta-feira mais acelerada, marcada por mudanças rápidas de planos e novidades envolvendo vida pessoal e profissional.

Comidas que são a cara de Sagitário 1 de 10

As cartas ainda favorecem viagens rápidas, decisões impulsivas e convites de última hora que podem acabar trazendo consequências positivas.