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Novo affair de Samira, do BBB 26, Christian Figueiredo foi casado por sete anos com Zoo, criadora de conteúdo adulto; conheça

Ex-mulher do youtuber e mãe de seus dois filhos, Zoo recebeu apoio de Christian para monetizar os ensaios sensuais

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:39

Novo affair de Samira, do 'BBB 26', Christian Figueiredo terminou casamento de sete anos com Zoo em janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

A relação entre Samira, ex-participante do "BBB 26", e o youtuber Christian Figueiredo começou como uma parceria para criação de conteúdo, mas já ganhou contornos mais pessoais. Segundo a coluna Retratos da Vida, do Extra, os dois estão vivendo um affair. A relação marca o primeiro relacionamento público da ex-sister desde que deixou o reality. Para Christian, o romance surge poucos meses após o fim de seu casamento com a influenciadora Zoo, anunciado em janeiro deste ano.

Christian e Zoo viveram juntos por 7 anos e são pais de Gael, de 7 anos, e Nikki, de 4. Ao anunciarem o término, os dois ressaltaram que a decisão havia sido tomada de forma madura e que representava apenas o encerramento de um ciclo. Na época, afirmaram que seguiriam focados na criação dos filhos e no respeito que construíram ao longo da relação.

Samira e Christian Figueiredo 1 de 5

Desde que a notícia do romance com Samira veio a público, muitos internautas passaram a buscar informações sobre a ex-mulher de Christian. Aos 33 anos, Zoo é uma figura conhecida nas redes sociais, onde reúne mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram. Influenciadora digital, fisiculturista, cantora e criadora de conteúdo adulto, ela construiu uma carreira diversificada muito antes de ganhar espaço nas manchetes por causa da vida amorosa.

Embora hoje seja bastante associada ao universo fitness e às plataformas de conteúdo adulto, Zoo também tem uma trajetória ligada à música. Ainda adolescente, começou a investir na carreira artística e, anos depois, chegou a se apresentar em grandes festivais do país, incluindo o Lollapalooza Brasil, em 2018, e o Rock in Rio, em 2019.

Zoo 1 de 16

Nos últimos anos, porém, ela passou a direcionar boa parte de sua energia ao fisiculturismo. Em 2025, alcançou um dos momentos mais importantes da carreira ao conquistar o Pro Card no Mr. Olympia Brasil, uma das competições mais prestigiadas da modalidade na América Latina. O resultado a transformou oficialmente em atleta profissional da categoria Fit Model.

Outro aspecto que sempre despertou curiosidade do público foi sua atuação no mercado de conteúdo adulto. Conhecida também pelo nome artístico Pri Panki em alguns projetos digitais, Zoo produz ensaios sensuais há muitos anos. Durante o casamento, Christian nunca escondeu o apoio ao trabalho da esposa e chegou a defender publicamente a atividade em diferentes ocasiões.

Na época, o youtuber afirmou que ela já realizava ensaios muito antes de os dois se conhecerem e que encarava a monetização desse conteúdo com naturalidade. Segundo ele, o trabalho fazia parte da trajetória profissional da influenciadora e nunca representou um problema dentro da relação.

Zoo e Christian Figueiredo 1 de 18

Após a separação, Zoo passou a investir em conteúdos mais explícitos. Em entrevista recente à revista Marie Claire, ela revelou que Christian foi uma das pessoas que mais a incentivaram a transformar os ensaios sensuais em uma fonte de renda. "O Christian foi um dos meus maiores apoiadores na decisão de começar a monetizar com meus ensaios sensuais que já circulavam na internet", declarou.

Ela também afirmou que chegou a parar de fazer ensaios no início do casamento, especialmente depois da maternidade. "Só que chegou um momento em que eu sentia falta da minha própria identidade, além de ser só a mãe".

Em março, Zoo chegou a viralizar após deixar um comentário em uma publicação de Zé Felipe. O emoji de carinha apaixonada nas fotos em que o cantor aparece sem camisa e exibindo suas muitas tatuagens rapidamente repercutiu entre os internautas.