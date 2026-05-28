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Após perder três bebês, Amanda Djehdian relembra luto: 'Na minha cabeça, eu ainda estava grávida'

Ex-BBB contou que ficou dias sem sair da cama e revelou que teve dificuldade para aceitar o diagnóstico dos médicos após as perdas gestacionais

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:21

Amanda Djehdian Crédito: Reprodução/Instagram

Amanda Djehdian desabafou sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. Durante participação no podcast "A Mãe Tá Off", apresentado por Paola Guaraná, a ex-BBB abriu o coração ao relembrar o luto vivido após as perdas gestacionais que enfrentou nos últimos anos. Em um relato emocionante, ela contou como a dor afetou sua rotina, seu casamento e até sua capacidade de realizar tarefas básicas do dia a dia.

A influenciadora revelou que passou dias sem conseguir sair da cama ou cuidar de si mesma. Segundo ela, o sofrimento foi tão intenso que chegou a perder o interesse por atividades simples, enquanto tentava lidar com a notícia de que os bebês que esperava não sobreviveram.

Amanda Djehdian 1 de 17

"Passei dias na cama, dias sem querer comer, passei dias sem lavar a cabeça. Mateus queria me dar banho e, ao mesmo tempo, ele não conseguia sofrer, porque tinha que trabalhar, fingir que estava tudo bem, me dar banho, me dar comida", contou, referindo-se ao marido, Mateus Hoffmann.

Amanda também falou sobre a dificuldade de aceitar o diagnóstico médico. Mesmo após os exames confirmarem a interrupção da gestação, ela acreditava que ainda havia esperança.

"Eu não queria fazer a curetagem porque, na minha cabeça, eu ainda estava grávida. Eu falava: 'não, meu filho está vivo'. Mesmo com todos os exames mostrando que não", relembrou.

Amanda Djehdian e o marido, Mateus Hoffmann 1 de 18

De acordo com a ex-BBB, a ficha começou a cair apenas quando seu corpo passou a apresentar sinais da perda. "Foi quando eu fui almoçar com a minha mãe e comecei a sangrar. Acho que ali caiu a ficha de verdade", afirmou.

Amanda perdeu um bebê em 2025 e, neste ano, enfrentou uma nova gestação interrompida, desta vez de gêmeos. Em março, ela usou as redes sociais para dividir com os seguidores a dor de viver mais um luto gestacional. Na ocasião, destacou o sentimento de solidão que costuma acompanhar mães que passam por esse tipo de experiência.

"O luto de uma mãe que perde um filho é algo muito solitário, depois de algum tempo, quase ninguém pergunta mais como você está. Em 20 dias digo que não esquecemos, e ainda não sabemos lidar, talvez nem em 20 anos!", escreveu.

A influenciadora também ressaltou a importância do apoio recebido da família e do marido para seguir em frente. "Mas a vida continua, a vida de todos continua e por isso a gente precisa arrumar forças de onde nem sabemos que temos para tentar continuar vivendo, e que bom que tenho minha família. Mateus Hoffmann, com você eu nunca vou estar sozinha", declarou.

A perda dos gêmeos foi anunciada por Amanda no dia 8 de março. Um ano antes, ela já havia enfrentado a perda de outro bebê. Ao compartilhar a notícia, a ex-BBB revelou que vivia um dos momentos mais felizes de sua vida ao descobrir que estava grávida de gêmeos idênticos.

Ex-BBB Amanda Djehdian revela perda de gêmeos 1 de 6

"Em um dia tão forte e especial para nós mulheres, venho mostrar a força de uma parte delas, as TENTANTES, as MÃES DE ANJOS, assim como eu! Infelizmente, um ano depois de perder nosso primeiro bebê, nós novamente sofremos a perda de não um, mas dois bebês lindos", publicou ela em seu Instagram.

"Ironicamente, Deus realizou meu sonho e dividiu em dois nossos bebês, seriam gêmeos(as) idênticos(as). Imagina, estávamos vivendo os dias mais felizes das nossas vidas. Pedi tanto a Mãezinha Nossa Senhora para me dar meus bebês, que surpreendentemente a data prevista de parto era 12/10, nunca estive tão feliz e tranquila", continua.