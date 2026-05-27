Globo renova contrato com cinco ex-BBBs após sucesso digital do reality

Milena, Samira, Chaiany, Marciele e Maxiane seguem ligadas à emissora após fim do reality

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 23:46

Globo renovou contrato com cinco ex-BBBs após repercussão digital da temporada

A TV Globo definiu quais participantes do Big Brother Brasil 26 continuarão ligadas oficialmente à emissora após o encerramento da temporada. Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a Globo renovou contrato com cinco ex-sisters da edição.

As escolhidas foram Milena Moreira, conhecida como Tia Milena, além de Samira Sagr, Chaiany Andrade, Marciele Albuquerque e Maxiane Rodrigues.

Com o novo acordo, as ex-BBBs seguem integrando o casting da ViU, braço de influenciadores digitais da Globo responsável pelo gerenciamento comercial e artístico dos participantes do reality.

Segundo a publicação, os nomes foram escolhidos principalmente pelo interesse do mercado publicitário e pelo potencial comercial desenvolvido após o programa.

Além de campanhas e ações publicitárias, as participantes também poderão ser aproveitadas futuramente em projetos de entretenimento da emissora.

A renovação chamou atenção nos bastidores porque se tornou a maior desde que a Globo passou a manter ex-BBBs contratados após o reality. Nos últimos anos, a emissora costumava renovar com cerca de três participantes por edição.

No BBB 25, por exemplo, permaneceram contratados Renata Saldanha, Aline Patriarca e Vinícius Nascimento.

Já no BBB 24, seguiram ligados à Globo Beatriz Reis, Giovanna Pitel e Fernanda Bande, embora Fernanda tenha deixado a emissora posteriormente.

O BBB 26 foi considerado um dos maiores sucessos digitais recentes da Globo. Segundo dados divulgados pela publicação, o reality ultrapassou a marca de 100 milhões de menções espontâneas nas redes sociais, ficando atrás apenas da edição vencida por Juliette Freire em 2021.

A Globo ainda negocia a permanência de outros nomes da temporada, incluindo participantes do grupo Camarote e veteranos. Entre eles estão Ana Paula Renault e Jonas Sulzbach.

