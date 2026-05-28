Cor e número da sorte de hoje (28 de maio): quinta-feira favorece avanços, reconhecimento e boas surpresas

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:00
A quinta-feira, dia 28 de maio, chega com uma energia favorável para quem deseja colocar planos em prática, resolver assuntos que vinham se arrastando e enxergar novas possibilidades para o futuro. O momento também favorece conversas produtivas, crescimento profissional e decisões tomadas com mais confiança. Pequenas conquistas ao longo do dia podem trazer a sensação de que as coisas finalmente começam a entrar nos trilhos. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: Hoje você pode receber uma notícia capaz de renovar sua motivação. O dia favorece contatos profissionais, reconhecimento e avanços em projetos pessoais que exigiam mais paciência.
Cor da sorte: Verde-esmeralda
Número da sorte: 14
Touro: Questões financeiras tendem a fluir melhor, especialmente se você mantiver a calma diante de imprevistos. Um reencontro ou conversa especial pode aquecer o coração.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 22
Gêmeos: Sua capacidade de resolver problemas estará em destaque. O dia favorece acordos, organização da rotina e decisões ligadas à vida familiar.
Cor da sorte: Marrom-terra
Número da sorte: 11
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Câncer: Boas notícias podem surgir quando você menos espera. Aproveite para confiar mais em sua intuição e evitar desgastes com comentários alheios.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 19
Leão: A quinta-feira favorece conquistas materiais e planos de longo prazo. Um assunto que parecia distante pode finalmente começar a ganhar forma.
Cor da sorte: Azul-cobalto
Número da sorte: 8
Virgem: Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas importantes. O dia também favorece estudos, aprendizado e conversas que ajudam a clarear dúvidas.
Cor da sorte: Amarelo-ouro
Número da sorte: 27
O esmalte que é a cara de cada signo
Libra: O momento pede equilíbrio entre razão e emoção. Evitar discussões desnecessárias será o segredo para manter a harmonia e aproveitar oportunidades interessantes.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 15
Escorpião: Ideias novas podem abrir caminhos promissores. Sua determinação estará forte e ajudará você a transformar intenções em resultados concretos.
Cor da sorte: Cinza-chumbo
Número da sorte: 31
Sagitário: A energia do dia favorece expansão, aprendizado e novos contatos. Um assunto financeiro pode trazer alívio ou solução inesperada.
Cor da sorte: Café
Número da sorte: 17
Red flags de cada signo no trabalho
Capricórnio: Sua confiança cresce à medida que percebe os resultados dos esforços recentes. O dia favorece negociações, planejamento e decisões importantes.
Cor da sorte: Pérola
Número da sorte: 24
Aquário: Uma novidade pode movimentar sua rotina de forma positiva. O momento favorece criatividade, amizades e projetos que envolvam inovação.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 13
Peixes: Sensibilidade e percepção estarão mais aguçadas. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos e ouvir sua intuição antes de tomar decisões importantes.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 20