ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (28 de maio): quinta-feira favorece avanços, reconhecimento e boas surpresas

O dia traz oportunidades para destravar pendências, fortalecer relações e dar passos importantes rumo a novos objetivos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 28 de maio, chega com uma energia favorável para quem deseja colocar planos em prática, resolver assuntos que vinham se arrastando e enxergar novas possibilidades para o futuro. O momento também favorece conversas produtivas, crescimento profissional e decisões tomadas com mais confiança. Pequenas conquistas ao longo do dia podem trazer a sensação de que as coisas finalmente começam a entrar nos trilhos. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje você pode receber uma notícia capaz de renovar sua motivação. O dia favorece contatos profissionais, reconhecimento e avanços em projetos pessoais que exigiam mais paciência.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 14

Touro: Questões financeiras tendem a fluir melhor, especialmente se você mantiver a calma diante de imprevistos. Um reencontro ou conversa especial pode aquecer o coração.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

Gêmeos: Sua capacidade de resolver problemas estará em destaque. O dia favorece acordos, organização da rotina e decisões ligadas à vida familiar.

Cor da sorte: Marrom-terra

Número da sorte: 11

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Câncer: Boas notícias podem surgir quando você menos espera. Aproveite para confiar mais em sua intuição e evitar desgastes com comentários alheios.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 19

Leão: A quinta-feira favorece conquistas materiais e planos de longo prazo. Um assunto que parecia distante pode finalmente começar a ganhar forma.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 8

Virgem: Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas importantes. O dia também favorece estudos, aprendizado e conversas que ajudam a clarear dúvidas.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 27

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra: O momento pede equilíbrio entre razão e emoção. Evitar discussões desnecessárias será o segredo para manter a harmonia e aproveitar oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 15

Escorpião: Ideias novas podem abrir caminhos promissores. Sua determinação estará forte e ajudará você a transformar intenções em resultados concretos.

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Número da sorte: 31

Sagitário: A energia do dia favorece expansão, aprendizado e novos contatos. Um assunto financeiro pode trazer alívio ou solução inesperada.

Cor da sorte: Café

Número da sorte: 17

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio: Sua confiança cresce à medida que percebe os resultados dos esforços recentes. O dia favorece negociações, planejamento e decisões importantes.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 24

Aquário: Uma novidade pode movimentar sua rotina de forma positiva. O momento favorece criatividade, amizades e projetos que envolvam inovação.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 13

Peixes: Sensibilidade e percepção estarão mais aguçadas. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos e ouvir sua intuição antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Magenta