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Cor e número da sorte de hoje (28 de maio): quinta-feira favorece avanços, reconhecimento e boas surpresas

O dia traz oportunidades para destravar pendências, fortalecer relações e dar passos importantes rumo a novos objetivos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 28 de maio, chega com uma energia favorável para quem deseja colocar planos em prática, resolver assuntos que vinham se arrastando e enxergar novas possibilidades para o futuro. O momento também favorece conversas produtivas, crescimento profissional e decisões tomadas com mais confiança. Pequenas conquistas ao longo do dia podem trazer a sensação de que as coisas finalmente começam a entrar nos trilhos. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje você pode receber uma notícia capaz de renovar sua motivação. O dia favorece contatos profissionais, reconhecimento e avanços em projetos pessoais que exigiam mais paciência.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 14

Touro: Questões financeiras tendem a fluir melhor, especialmente se você mantiver a calma diante de imprevistos. Um reencontro ou conversa especial pode aquecer o coração.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

Gêmeos: Sua capacidade de resolver problemas estará em destaque. O dia favorece acordos, organização da rotina e decisões ligadas à vida familiar.

Cor da sorte: Marrom-terra

Número da sorte: 11

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Boas notícias podem surgir quando você menos espera. Aproveite para confiar mais em sua intuição e evitar desgastes com comentários alheios.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 19

Leão: A quinta-feira favorece conquistas materiais e planos de longo prazo. Um assunto que parecia distante pode finalmente começar a ganhar forma.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 8

Virgem: Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas importantes. O dia também favorece estudos, aprendizado e conversas que ajudam a clarear dúvidas.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 27

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: O momento pede equilíbrio entre razão e emoção. Evitar discussões desnecessárias será o segredo para manter a harmonia e aproveitar oportunidades interessantes.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 15

Escorpião: Ideias novas podem abrir caminhos promissores. Sua determinação estará forte e ajudará você a transformar intenções em resultados concretos.

Cor da sorte: Cinza-chumbo

Número da sorte: 31

Sagitário: A energia do dia favorece expansão, aprendizado e novos contatos. Um assunto financeiro pode trazer alívio ou solução inesperada.

Cor da sorte: Café

Número da sorte: 17

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Sua confiança cresce à medida que percebe os resultados dos esforços recentes. O dia favorece negociações, planejamento e decisões importantes.

Cor da sorte: Pérola

Número da sorte: 24

Aquário: Uma novidade pode movimentar sua rotina de forma positiva. O momento favorece criatividade, amizades e projetos que envolvam inovação.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 13

Peixes: Sensibilidade e percepção estarão mais aguçadas. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos e ouvir sua intuição antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 20

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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