ASTROLOGIA

3 signos entram em uma nova fase no amor hoje (28 de maio), e nada será como antes

Conversas importantes, barreiras emocionais caindo e uma nova disposição para viver o amor podem transformar os caminhos de três signos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, 28 de maio, chega com uma energia especial para quem está disposto a deixar para trás velhos medos e abrir espaço para experiências mais verdadeiras no amor. Para três signos do zodíaco, o momento marca o início de uma nova fase afetiva, com mais maturidade, confiança e disposição para viver conexões de forma mais leve. O que parecia travado começa a fluir, e o coração finalmente encontra espaço para seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Você começa a enxergar uma relação importante com outros olhos. Depois de um período de dúvidas e inseguranças, algo acontece nesta quinta-feira que reforça sua confiança e faz você perceber que existe mais estabilidade do que imaginava. Pequenos gestos ganham significado, e aquilo que antes parecia incerto passa a transmitir conforto emocional. Quem está em um relacionamento pode sentir uma aproximação maior. Já os solteiros tendem a ficar mais receptivos a novas possibilidades.

Dica cósmica: Nem todo amor precisa ser complicado para ser intenso.

O date perfeito para Câncer 1 de 8

Libra: Uma conversa que vinha sendo adiada finalmente acontece, e o resultado pode ser muito melhor do que você esperava. Você descobre que alguns receios existiam apenas na sua cabeça e que a sinceridade tem o poder de fortalecer laços importantes. O dia favorece acordos, reconciliações e declarações que ajudam a construir uma relação mais equilibrada. É o começo de uma fase em que você se sentirá mais seguro para demonstrar o que realmente sente.

Dica cósmica: A verdade aproxima muito mais do que o silêncio.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Capricórnio: Você percebe que algumas barreiras emocionais já não fazem mais sentido. Durante muito tempo, tentou proteger o próprio coração evitando demonstrar fragilidades, mas agora entende que abrir espaço para o afeto não representa perda de controle. Pelo contrário. Nesta quinta-feira, surge a oportunidade de viver uma conexão mais profunda, seja fortalecendo um relacionamento existente ou permitindo que alguém novo se aproxime.

Dica cósmica: Grandes histórias começam quando você para de se esconder atrás das próprias defesas.