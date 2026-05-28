Mulher gravou a televisão por 400 mil horas durante 33 anos para evitar que a verdade fosse manipulada no futuro

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:11
Era 1979, uma produtora de TV chamada Marion Stokes assistia à TV durante a crise dos reféns no Irã. Reservada, metódica e desconfiada, a mulher tomou para si uma missão inusitada: gravar toda a televisão americana para evitar que a verdade fosse manipulada no futuro.
Marion passou mais de 33 anos gravando a televisão dos Estados Unidos sem parar. O resultado foi um acervo de 71.716 fitas, hoje visto como uma das coleções mais curiosas sobre mídia, memória e verdade.
Algumas imagens captadas por Marion Stokes
A ideia central de Marion era simples: se alguém guardasse a transmissão original, ficaria mais difícil apagar versões, distorcer falas ou reescrever acontecimentos. Então, se alguém um dia tentasse distorcer a verdade, ela teria em mãos uma prova viva da história.
Ela não gravava apenas o que parecia importante no momento. Ao registrar tudo, inclusive intervalos e programas comuns, Marion ajudou a registrar todo o clima cultural de várias décadas. Muitas vezes, a história mora nesses detalhes.
Atualmente, o acervo de Marion está sob guarda do Internet Archive. A instituição recebeu a coleção depois da morte dela e afirma que trabalha para digitalizar e disponibilizar o material online, de graça e de forma permanente.
O acervo completo produzido por Marion tem 71.716 fitas, gravadas entre 4 de novembro de 1979 e 14 de dezembro de 2012. O material ainda não parece estar totalmente digitalizado e aberto ao público.
Já existem trechos acessíveis no Archive.org. Um exemplo é um lote publicado em dezembro de 2024 com mais de 300 horas de amostras de fitas da coleção, todas de 1984. Esse conjunto inclui debate presidencial, telejornais, comerciais, programas de negócios e entrevistas.
A digitalização preserva o aspecto original das fitas. O Internet Archive informa que, além da compressão para formatos como WMV e MP4, os vídeos não passaram por filtragem ou restauração visual profunda, com o objetivo de mantê-los autênticos.
Marion Marguerite Butler Stokes nasceu em 25 de novembro de 1929 na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela se formou na Philadelphia High School para Garotas e depois trabalhou como bibliotecária na Free Library of Philadelphia.
Antes de virar símbolo da preservação da TV, Marion atuou em causas sociais e no movimento pelos direitos civis. Na década de 1960, foi coprodutora do programa de TV "Input", exibido na Filadélfia entre 1967 e 1969.
Ela morreu em 14 de dezembro de 2012, aos 83 anos, em sua casa na região de Rittenhouse Square, na Filadélfia. Segundo o jornal The Philadelphia Inquirer, a causa da morte foi uma doença pulmonar.