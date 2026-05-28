Ex-BBB Bárbara Heck revela processo contra o Google por causa de 10 mil fakes com suas fotos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:56
Se você viveu a era de ouro da internet nos anos 2000, com certeza se lembra de como o Orkut e os primórdios do Twitter eram terra de ninguém. Mas imagine abrir o computador e descobrir que o seu rosto virou propriedade pública, estampado em milhares de perfis falsos que você nunca criou. Foi exatamente isso que a ex-BBB Bárbara Heck viveu muito antes de entrar no reality da Globo.
Nesta terça-feira (26), a gaúcha de 33 anos usou suas redes sociais para relembrar que precisou travar uma batalha judicial contra o Google para recuperar o controle da própria imagem após uma das favoritas dos criadores de perfis fakes.
Fotos de Bárbara Heck eram usadas como fake no Orkut
Para quem não se lembra, Bárbara já havia tocado de leve nesse assunto durante o confinamento do BBB 22, mas agora ela resolveu expor a dimensão que a coisa tomou. A influenciadora revelou que o seu rosto estava espalhado em mais de 10 mil páginas, comunidades e perfis administrados por completos desconhecidos.
"Eu era bem low profile. Inclusive entrei na Justiça para apagarem tudo. Eu negava a fama", confessou Bárbara, explicando que a exposição forçada a incomodava profundamente.
O estopim para buscar advogados foi quando os perfis fakes passaram dos limites. No Twitter, contas falsas usando suas fotos pessoais começaram a disparar opiniões políticas polêmicas com as quais ela não concordava, queimando sua imagem publicamente.
A Justiça deu ganho de causa e ordenou que o Google fizesse uma limpa nos servidores. No entanto, na ânsia de deletar absolutamente tudo o que estivesse atrelado ao nome e fotos da modelo, o sistema acabou cometendo um erro técnico.
"Por conta do processo que abri, o Google deletou todos, mas também apagou minha conta oficial. Tive que ficar um tempão sem usar", relembrou a ex-BBB.
Hoje, mais madura, Bárbara conta que consegue entender o fenômeno psicológico por trás daquilo, embora ainda defenda que sua privacidade deveria ter sido respeitada. "Depois eu percebi que as pessoas usavam fakes como se fosse uma coisa de 'brincar de boneca', não entendia na época... Tinha fake da Bárbara Heck, páginas como 'família da Bárbara Hake', diversas contas. Só que eu neguei toda e qualquer tipo de fama em cima disso", finalizou.