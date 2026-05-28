JUSTIÇA

Ex-BBB Bárbara Heck revela processo contra o Google por causa de 10 mil fakes com suas fotos

A influenciadora de 33 anos revelou como uma medida judicial acabou apagando até a sua própria conta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:56

Fotos de Bárbara Heck eram usadas como fake no Orkut Crédito: Reprodução

Se você viveu a era de ouro da internet nos anos 2000, com certeza se lembra de como o Orkut e os primórdios do Twitter eram terra de ninguém. Mas imagine abrir o computador e descobrir que o seu rosto virou propriedade pública, estampado em milhares de perfis falsos que você nunca criou. Foi exatamente isso que a ex-BBB Bárbara Heck viveu muito antes de entrar no reality da Globo.

Nesta terça-feira (26), a gaúcha de 33 anos usou suas redes sociais para relembrar que precisou travar uma batalha judicial contra o Google para recuperar o controle da própria imagem após uma das favoritas dos criadores de perfis fakes.

Fotos de Bárbara Heck eram usadas como fake no Orkut 1 de 6

Para quem não se lembra, Bárbara já havia tocado de leve nesse assunto durante o confinamento do BBB 22, mas agora ela resolveu expor a dimensão que a coisa tomou. A influenciadora revelou que o seu rosto estava espalhado em mais de 10 mil páginas, comunidades e perfis administrados por completos desconhecidos.

"Eu era bem low profile. Inclusive entrei na Justiça para apagarem tudo. Eu negava a fama", confessou Bárbara, explicando que a exposição forçada a incomodava profundamente.

O estopim para buscar advogados foi quando os perfis fakes passaram dos limites. No Twitter, contas falsas usando suas fotos pessoais começaram a disparar opiniões políticas polêmicas com as quais ela não concordava, queimando sua imagem publicamente.

A Justiça deu ganho de causa e ordenou que o Google fizesse uma limpa nos servidores. No entanto, na ânsia de deletar absolutamente tudo o que estivesse atrelado ao nome e fotos da modelo, o sistema acabou cometendo um erro técnico.

"Por conta do processo que abri, o Google deletou todos, mas também apagou minha conta oficial. Tive que ficar um tempão sem usar", relembrou a ex-BBB.