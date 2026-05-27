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Ex-BBB Samira surge em clima romântico ao lado de famoso e web aponta novo casal

Os dois apareceram juntos em vídeos e fotos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de maio de 2026 às 19:10

Samira e Christian Figueiredo
Samira e Christian Figueiredo Crédito: Reprodução

A ex-BBB Samira Sagr aumentou os rumores de um possível novo romance após aparecer em clima de intimidade com o youtuber Christian Figueiredo nesta terça-feira (26).

Os dois vêm surgindo juntos nos últimos dias e movimentaram as redes sociais após compartilharem registros em clima descontraído e romântico.

Samira e Christian Figueiredo

Samira e Christian Figueiredo por Reprodução
Samira e Christian Figueiredo por Reprodução
Samira e Christian Figueiredo por Reprodução
Samira e Christian Figueiredo por Reprodução
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Samira e Christian Figueiredo por Reprodução

Samira publicou um vídeo ao lado do influenciador dentro de um apartamento ao som da música ‘Karma’, de Taylor Swift. Já Christian compartilhou fotos de um jantar ao lado da ex-sister.

Em um dos registros que mais repercutiram entre os fãs, o youtuber aparece dando comida na boca de Samira, detalhe que aumentou ainda mais as especulações sobre um possível affair.

Antes disso, os dois também já haviam aparecido juntos em vídeos ao lado de Chaiany, outra participante do BBB 26.

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Apesar da repercussão, Samira Sagr e Christian Figueiredo ainda não confirmaram oficialmente qualquer relacionamento.

Natural de Santa Catarina, mesmo estado onde vive a ex-BBB, Christian ficou conhecido nacionalmente com o canal ‘Eu Fico Loko’, criado em 2011. O projeto fez sucesso no YouTube, virou livro e ganhou adaptação para o cinema em 2017.

Em janeiro deste ano, o influenciador anunciou o fim do casamento de sete anos com a influenciadora Zoo.

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