FIM DO CICLO

Cantora deixa Banda Magníficos de surpresa às vésperas do São João e pega fãs de surpresa

Samara Souto anunciou saída do grupo de forró após mais de dois anos nos vocais

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:48

Samara Souto deixou a Banda Magníficos Crédito: Reprodução

A cantora Samara Souto anunciou nesta quarta-feira (27) sua saída da Banda Magníficos e surpreendeu fãs do grupo às vésperas da temporada de São João.

A artista integrava os vocais da banda desde março de 2023 ao lado de Fernando Frajola. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da cantora.

Samara Souto deixou a Banda Magníficos 1 de 10

No desabafo, Samara relembrou momentos marcantes vividos no grupo e agradeceu ao público pelo carinho recebido durante a trajetória nos Magníficos.

“Foram anos de muito aprendizado, de experiências incríveis e inesquecíveis. Momentos que, com certeza, marcaram profundamente a minha trajetória como cantora”, afirmou.

A cantora também agradeceu aos colegas de banda, à equipe e aos fãs que acompanharam sua passagem pelo grupo de forró romântico.

“Eu tenho muita gratidão por cada pessoa que fez parte da minha caminhada, pelos meus colegas de trabalho, toda a equipe e, principalmente, vocês, que estiveram sempre presentes em cada show, cada cidade, segurando minha mão, cantando junto comigo sempre”, declarou.

Em outro trecho do vídeo, Samara Souto afirmou que encara a saída como o início de um novo ciclo profissional e desejou sucesso à banda. “Mas a vida é feita de fases e cada uma delas deixa sua marca e sempre prepara o melhor. Novos capítulos vêm aí”, disse.

Antes de entrar para os Magníficos, Samara também ganhou projeção nacional ao participar do The Voice Brasil em 2018. A artista ainda integrou a banda Colher de Pau, tornando-se a primeira mulher a assumir os vocais do grupo.