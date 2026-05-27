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Ed Motta pede desculpas ao Nordeste após fala polêmica e homenageia compositor paraibano nas redes

Cantor publicou vídeo cantando “Coleção”, de Cassiano, e afirmou ter admiração pela cultura nordestina após repercussão negativa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:27

Ed Motta pediu desculpas aos nordestinos após repercussão de fala polêmica nas redes sociais
Ed Motta pediu desculpas aos nordestinos após repercussão de fala polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução

Ed Motta voltou às redes sociais nesta terça-feira, 27 de maio, para tentar encerrar a repercussão causada por uma fala considerada preconceituosa contra nordestinos. O artista publicou um vídeo pedindo desculpas publicamente após chamar um garçom de “paraíba” em tom pejorativo durante um relato recente que viralizou na internet.

Na gravação, Ed aparece interpretando “Coleção”, clássico do compositor Cassiano, artista nascido na Paraíba e considerado uma das grandes referências da soul music brasileira.

Ao longo do vídeo, o cantor reforçou que possui admiração pela cultura nordestina e reconheceu a importância artística da região para a música brasileira. “Toda minha admiração pela Paraíba, pelo Nordeste e por toda criatividade dessa região”, declarou.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Ed Motta por Reprodução
Ed Motta por Divulgação
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Jorge Bispo/Divulgação
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Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução

A polêmica começou após um vídeo antigo do cantor voltar a circular nas redes sociais. Na gravação, Ed Motta utiliza o termo “paraíba” de maneira ofensiva ao comentar uma situação envolvendo atendimento em restaurante, o que gerou forte reação negativa de internautas e críticas sobre xenofobia contra nordestinos.

Após a repercussão, o nome do artista rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais, principalmente entre usuários do Nordeste que criticaram o uso do termo de forma pejorativa.

A escolha de cantar uma música de Cassiano também foi interpretada por seguidores como tentativa de demonstrar respeito à produção cultural nordestina. Autor de clássicos da música brasileira, Cassiano nasceu em Campina Grande, na Paraíba, e se tornou referência na mistura de soul, funk e MPB ao longo da carreira.

Nos comentários da publicação, parte do público elogiou o pedido de desculpas e o gesto de homenagem ao compositor. Outros internautas, porém, afirmaram que a retratação veio apenas após a repercussão negativa do caso.

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