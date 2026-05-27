Sabrina Sato rouba a cena em desfile da marca de Sasha Meneghel com look dramático em tom vinho

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:09
Sabrina Sato foi um dos nomes que mais chamaram atenção no desfile da Mondepars, grife comandada por Sasha Meneghel, realizado nesta quarta-feira (27), em São Paulo.
A apresentadora acompanhou de perto a apresentação da coleção Inverno 2026 da marca e apareceu emocionada durante a homenagem feita por Sasha à avó, Alda Meneghel, inspiração central do desfile. O momento sensibilizou convidados da primeira fila, incluindo Xuxa Meneghel, Bruna Marquezine e outros famosos presentes no evento.
Para a ocasião, Sabrina apostou em um visual sofisticado e arquitetônico em tom vinho fechado. O look era formado por blazer estruturado com cintura marcada e peplum volumoso, combinado a uma saia reta midi, criando silhueta dramática e elegante que rapidamente virou destaque entre os registros do evento.
Sabrina Sato rouba a cena em desfile de Sasha
O desfile aconteceu na Arca, espaço de eventos localizado na zona oeste da capital paulista, e reuniu nomes fortes da moda, da música e do entretenimento brasileiro. Além de Sabrina, passaram pela primeira fila Manu Gavassi, João Guilherme, Bella Campos, Luciano Szafir e João Lucas.
A nova coleção da Mondepars mergulha em estética minimalista e referências afetivas ligadas à história familiar de Sasha. A estilista criou peças de alfaiataria limpa, cortes estruturados e tons sóbrios para construir uma coleção marcada por memória, elegância e sofisticação silenciosa.
Fundada em 2024, a Mondepars nasceu da proposta de Sasha de desenvolver roupas minimalistas, atemporais e versáteis, influenciadas pela formação da estilista na Parsons School of Design, em Nova York.
Durante o evento, outro nome bastante comentado foi Bruna Marquezine, que apostou em um vestido preto minimalista com estrutura inspirada em corset e detalhes arquitetônicos na região do quadril.