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Sabrina Sato rouba a cena em desfile da marca de Sasha Meneghel com look dramático em tom vinho

Apresentadora acompanhou apresentação da coleção Inverno 2026 da Mondepars

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18:09

Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo.
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile Crédito: Luan Shauman

Sabrina Sato foi um dos nomes que mais chamaram atenção no desfile da Mondepars, grife comandada por Sasha Meneghel, realizado nesta quarta-feira (27), em São Paulo.

A apresentadora acompanhou de perto a apresentação da coleção Inverno 2026 da marca e apareceu emocionada durante a homenagem feita por Sasha à avó, Alda Meneghel, inspiração central do desfile. O momento sensibilizou convidados da primeira fila, incluindo Xuxa Meneghel, Bruna Marquezine e outros famosos presentes no evento.

Para a ocasião, Sabrina apostou em um visual sofisticado e arquitetônico em tom vinho fechado. O look era formado por blazer estruturado com cintura marcada e peplum volumoso, combinado a uma saia reta midi, criando silhueta dramática e elegante que rapidamente virou destaque entre os registros do evento.

Sabrina Sato rouba a cena em desfile de Sasha

Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman
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Sabrina Sato apostou em look estruturado em tom vinho para desfile da marca de Sasha Meneghel em São Paulo por Luan Shauman

O desfile aconteceu na Arca, espaço de eventos localizado na zona oeste da capital paulista, e reuniu nomes fortes da moda, da música e do entretenimento brasileiro. Além de Sabrina, passaram pela primeira fila Manu Gavassi, João Guilherme, Bella Campos, Luciano Szafir e João Lucas.

A nova coleção da Mondepars mergulha em estética minimalista e referências afetivas ligadas à história familiar de Sasha. A estilista criou peças de alfaiataria limpa, cortes estruturados e tons sóbrios para construir uma coleção marcada por memória, elegância e sofisticação silenciosa.

Fundada em 2024, a Mondepars nasceu da proposta de Sasha de desenvolver roupas minimalistas, atemporais e versáteis, influenciadas pela formação da estilista na Parsons School of Design, em Nova York.

Durante o evento, outro nome bastante comentado foi Bruna Marquezine, que apostou em um vestido preto minimalista com estrutura inspirada em corset e detalhes arquitetônicos na região do quadril.

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